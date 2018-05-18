Театр «Ильхом» – визитная карточка Узбекистана. Он известен далеко за пределами страны. Большинство гостей и туристов обязательно хотят попасть туда на спектакли.

Чем же «Ильхом» притягивает театралов и даже небольших ценителей этого искусства, просто туристов? Почему в его кассах всегда очереди за билетами? Чтобы стало понятно, «Открытая Азия онлайн» расскажет о семи мгновениях жизни «Ильхома».

Первый экспериментальный

Это после развала СССР стало трендом, что в его бывших республиках стали появляться экспериментальные и негосударственные театры. Но «Ильхом» уникален тем, что открылся ещё в советское время – в 1976 году. Это был первый профессиональный и негосударственный театр в стране.

Афиша театра

Основоположником его стал ташкентский режиссёр Марк Вайль. Первоначально он задумывался как экспериментальная театральная студия для молодёжи. А вырос в знаменитый театр «Ильхом».

Первый спектакль

Первый спектакль экспериментальной труппы назывался «Масхарабоз-76» («Клоун-76»). Это было представление в традициях уличного узбекского театра и первый эксперимент в стиле ежеминутной, ежесекундной импровизации профессионального актёра. В том же году «Масхарабоз-76» был представлен на суд зрителей в далёкой от Ташкента Новгородской области.

Гастроли в Москве

Московские гастроли стали первым серьёзным экзаменом для «Ильхома». Новые спектакли «Утиная охота» А. Вампилова, «Мещанская свадьба» Б. Брехта и «Сцены у фонтана» С. Злотникова вызвали большой интерес, но неоднозначную реакцию у зрителей и критиков.

Постсоветские спектакли и аншлаги

Переломным моментом для «Ильхома» стали новые постановки Марка Вайля «Счастливые нищие» по Карло Гоцци (1992 год, май), являющиеся, по сути, размышлениями о современном Самарканде в стиле итальянской комедии дель арте.

Момент из «Счастливых нищих» Фото с сайта театра

Этот стиль подразумевает импровизацию на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему, с участием актёров, одетых в маски. По мнению Марка Вайля, в этом спектакле «ожили традиционные маски этого жанра и идентичного ему узбекского масхарабоза (клоунады)».

В сентябре 1998 года вышла новая постановка театра – «Белый-белый чёрный аист» по произведению классика узбекской литературы Абдуллы Кадыри.

«Подражание Корану» и гибель Марка Вайля

Нашумевшей премьерой театрального коллектива стал спектакль «Подражание Корану». В основе постановки лежит цикл поэтических произведений Александра Пушкина, написанный после прочтения Корана. Постановщик спектакля Марк Вайль попытался понять и показать зрителям, что собой представляет современный ислам. Это своего рода общение между людьми, Богом и Пророком. В инсценировке он использовал музыку, хореографию и элементы видеоарта.

Марк Вайль Фото с сайта Vesti.uz

«Подражание Корану» понравился не всем, и 6 сентября 2007 года – в ночь перед открытием нового сезона – Марк Вайль был убит в подъезде собственного дома тремя религиозными экстремистами. Убийцы посчитали, что Вайль оскорбляет Пророка и его супругу, показывая их в неприличном одеянии.



«Ильхом» после Марка

Новым руководителем стал ученик Марка Вайля – Борис Гафуров.

"Конечно, слышал, что «ребятки протянут год», год протянули. «Ну ещё один, ещё год по инерции…» И, простите, уже прошло 10 лет! Я вижу и замечаю, как возвращаются с другими словами. Вернулся тот зритель, который не верил в «Ильхом» после Марка. Это благодаря, наверное, мастеру, который вложил в нас дух «творчества, несмотря ни на что, ни на какие преграды», это зерно, которое заложил мастер в этом театре, – «творчество и жизнь вопреки всему». А «Ильхом» живёт – уже 42 года. Вопреки всему, что происходит в стране, мире и вокруг нас. Это феномен. 42 года ни один театр недотационный, наверное, не жил и не имел такую биографию, как «Ильхом». Это уникальная история! Дух и энергия, заложенные мастером, позволили нам сохранить эти стены", – говорит Гафуров.

«Ильхом» никогда не боялся умирать»

В своём последнем интервью – информационному агентству «Немецкая волна», в июне 2007 года – Марк Вайль сказал:



– Мне нравится, когда люди говорят, что «Ильхом» – это маленькое государство. Творческое, художественное государство. Конечно, не политическое. Такой Ватикан творческий. Для нас выбор сегодня почти без берегов. Мы делаем ровно то, что хотим. Это был сразу же театр, который создали творческие люди, которые до сих пор отвечают на вопрос: «Как жить? Как жить в искусстве?» Это не вопрос типа «покупать мне продукты или новый «Мерседес», или поехать на Канары»? «Как жить в искусстве?» – это «про что сегодня говорить со зрителем, куда двигаться в творчестве и с кем это делать?»



«Ильхом» без конца отвечает на эти вопросы. Наверное, поэтому была создана своя Школа. Наши новые ученики, новое поколение – это как обострение слуха. Главное, что происходит в этом театре, – это смена поколений.



Потом – «Ильхом» никогда не боялся умирать. Мы никогда не называли себя бессмертным театром. Мы менялись невероятно резко. И пока хватает сил на это…

Автор материала – старший преподаватель Государственного института культуры и искусств Узбекистана, театровед Шойира Нусратова

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