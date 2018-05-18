"Казахстан реализует активную социальную политику: бедность в стране уменьшена в 13 раз — от 40 до 3%, уровень безработицы снижен [опустился] ниже 5%", - цитирует выступление Назарбаева на Астанинском экономическом форуме Inform.kz.

Президент Казахстана не уточнил, за какой период времени это произошло.

Глава Казахстана также добавил, что в этом году страна приступает к реализации Пяти новых социальных инициатив.

«Они направлены на обеспечение доступным жильем, качественным высшим образованием, поддержку малого и среднего бизнеса, справедливое налогообложение, улучшение окружающей среды, способствуя устойчивому развитию и улучшению благосостояния наших граждан», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Между тем, по данным экономистов Всемирного банка (ВБ), уровень бедности в Казахстане в 2016 году вырос почти до 20%, а к 2019 году снизится до 17%, ообщает ИА "Фергана". При этом постоянный представитель ВБ в Казахстане Ато Браун уточнил, что такой показатель возможен, если учитывать ежедневный прожиточный минимум по стандартам ООН — то есть $5 в день.

В докладе UNICEF за 2002 год приводятся следующие данные: уровень бедности в Казахстане в 1992 году составлял 25%, в 1999 — 43,4%. При этом, по данным комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в 2016 году составила 2,6%, сократившись за пять лет в полтора раза.

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