АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 Мая 2018 ГОДА

- В Национальном музее Таджикистана пройдет «Ночь в музее». В программе мероприятия развлекательные программы от "Мадагаскар", выставка народных ремёсел, а также показ моды. Мероприятие пройдет с 18.00 до 22.00, вход свободный.

- В театре оперы и балета им. Айни состоится опера Д. Дусстмухаммедова «Золотой кишлак». Начало в 16.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 Мая

Международный день музеев.

1937 – Открытие третьей республиканской выставки художников Таджикистана.

2010 - Город Душанбе презентован ISESCO как столица исламской культуры этого года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 Мая

1048 – Родился таджикско-персидский поэт, философ, математик, врач, знаток музыки Омар Хайям.

1938 – Родился литературовед Хамрокул Шодикулов.

1941 – Родился журналист и писатель, государственный деятель, Заслуженный работник Таджикистана Нурмухаммад Табаров

1972 – Родился журналист Зинатулло Исмоил.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, (ночью выше 2500м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -1+4, днем 6-11 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 15-20 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Бохтар – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 17-19 тепла.