Генеральный секретарь ШОС выступил на Совещании руководителей антинаркотических ведомств в Китае.

17 мая 2018 года в городе Тяньцзинь (КНР) с участием Генсека ШОС Рашида Алимова прошло Совещание руководителей компетентных ведомств, наделенных полномочиями по борьбе с наркотиками.

«Лидеры государств-членов ШОС определили противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в качестве одного из приоритетных направлений работы Организации. Острота наркотической угрозы не снижается, требуя максимально эффективно задействовать огромный потенциал антинаркотического сотрудничества ШОС», - заявил Генсек и добавил, что со вступлением в ряды полноправных членов ШОС Индии и Пакистана этот потенциал значительно возрос, сообщает пресс-центр ШОС

По оценке Генсека, органами восьми государств-членов ШОС за 2011 — первую половину 2017 гг. изъято 160 тонн героина и свыше 1400 тонн марихуаны, 1500 тонн гашиша и 300 тонн опия, что составляет 38% от изъятий героина и марихуаны, 26% от изъятий гашиша и 9% от изъятий опия на всей территории Евразии.

Алимов отметил, что «данные показатели отражают результаты совместных усилий ШОС в борьбе против наркотического зла.

«Они получили заслуженное признание на международном уровне. В то же время существуют широкие возможности эффективно противостоять ему на Евразийском пространстве», - сказал он. Рашид Алимов констатировал «необходимость продвижения практического сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

Генеральный секретарь также обратил внимание на проблему наркозависимости на пространстве ШОС, которая является предметом ещё одной совместной озабоченности.

По его словам, реализация согласованного проекта Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами призвана способствовать смягчению этой проблемы.

«Успешное проведение совместных мероприятий высокого уровня «ООН и ШОС против наркотиков» в рамках сессий Комиссии ООН по наркотическим средствам способствует укреплению и развитию сложившихся связей»,- подчеркнул Генеральный секретарь ШОС и добавил, что «предстоящее экспертное заседание инициативы Парижского Пакта, которое пройдёт на базе Секретариата ШОС, подтвердит высокий международный авторитет организации».

По итогам Совещания прошла пресс-конференция с участием Рашида Алимова и первого заместителя директора Государственного антинаркотического комитета КНР Лян Юня.

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