Внешнеторговый оборот Таджикистана за первые четыре месяца этого года составил 1 миллиард 395 миллионов долларов. Это на 33,5 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В январе-апреле этого года оборот вырос на 350 миллионов долларов по сравнению с этим же периодом 2017 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Экспорт товаров республикой составил 332 миллиона долларов, что почти на 12% ($35 млн.) больше, чем в январе-апреле прошлого года.

Импорт продукции за четыре месяца этого года осуществлен на сумму 1 миллиард 62 миллиона долларов.

По сравнению с этим же периодом 2017 года объем импорта вырос на 42% ($315 млн.).

Таким образом, дефицит торгового баланса в январе-апреле этого года составил 731 доллар.

Коэффициент покрытия импорта экспортом снизился с 39,7% в прошлом году до 31,2% в этом году.

Главным торговым партнером Таджикистана остается Россия: таджикско-российский товарооборот в январе-апреле этого года составил более 310 миллионов долларов.

В тройку основных торговых партнеров республики входят также Казахстан ($268 млн.) и Китай ($202 млн.).

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