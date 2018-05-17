Рабочая группа по представлению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО исторических памятников Великого Шелкового пути ознакомилась с культурно-историческими местами Фергано-Сырдарьинского коридора в Согдийской области.

Заместитель министра культуры Таджикистана Зевар Давлатзода вместе с рабочей группой с этой целью побывала в Согдийской области, сообщает официальный сайт ведомства.

В состав рабочей группы входили ученые-археологи Академии наук Таджикистана, которые ознакомились с состоянием исторических и культурных памятников Худжанда, Исфары, Истаравшана, Шахристана, Спитамена и Ашта.

Члены рабочей группы встретились с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода и обсудили вопрос создания областной рабочей группы по подготовке и разработке менеджмент-планов номинируемых памятников для представления в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что рабочая группа создана в рамках Второй фазы проекта ЮНЕСКО/Японского целевого фонда “Поддержка памятников Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии” (2015-2018 гг.), который реализуется совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Китаем.

В рамках данного проекта издано две книги таджикских ученых на русском и английском языках - «Великий шелковый путь» (авторы Г. Каримова, Н. Сайфуллоев, Т. Филимонова и Ш. Курбонов) и «Таджикистан: археологические памятники средней Сырдарьи на Великом Шелковом пути» Набиджона Рахимова.

Также в рамках данного проекта в июне текущего года в Согдийской области при поддержке Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Японского целевого Фонда планируется проведение недельного регионального семинара с участием 30 местных и зарубежных специалистов.

Серийная трансграничная номинация «Шелковый путь» является результатом тесной работы представителей 18 стран азиатского континента. Ее первоочередной задачей является международное признание выдающейся универсальной ценности серии памятников культуры, относящихся к историческому наследию многовековой истории развития маршрутов Шелкового пути.

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