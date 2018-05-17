В Астане открылся экономический Global Challenges Summit, собравший около пяти тысяч участников из 111 стран.

Задача форума - поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности, заявил открывший мероприятие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает «Фергана».

Форум пройдет с 17 по 19 мая. Среди 500 выступающих есть восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сооснователь Apple Стив Возняк, бывший президент Франции Франсуа Олланд, польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси, экс-президент Польши Александр Квасьневский, директор Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь.

Отметим также, что в списке указаны журналист и автор проектов «1917 Свободная история» и «1968 Digital» Михаил Зыгарь и экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак, которая расскажет о роли женщины в экономике и политике.

В ходе этого форума страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли. Это первый этап по формированию постоянной зоны свободной торговли, который предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на ряд товаров, передает РИА Новости. Соглашение позволит значительно увеличить объем взаимной торговли, который за 2017 год составил $2,7 млрд.

Нурсултан Назарбаев, открывая саммит, отметил, что мир быстро меняется, и в его развитии выделяются глобальные тенденции.

«Технологическая революция, которая должна была улучшить жизнь всех людей, усиливает неравенство, и разница между доходами и бедных и богатых растет, - отметил Назарбаев. - Более 80% благосостояния, созданного в прошлом году, принадлежит всего одному проценту населения».

Особая тема форума – распространение необъективной информации, которая, по словам Назарбаева, зачастую приводит к нарастанию межгосударственной, межэтнической, межконфессиональной конфронтации.

Отметим, что тема дезинформации в западных СМИ обычно обсуждается в связи с гибридными войнами, которые, по мнению Запада, ведет Кремль посредством российских каналов, вещающих в Европе и США, и манипуляций в Twitter и Facebook. В начале недели Назарбаев раскритиковал российских журналистов за попытки создать «ажиотаж» вокруг отношений Казахстана с Россией.

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