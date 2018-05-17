В Хаятт Ридженси завершился финальный этап проводимого Комитетом по развитию туризма при правительстве РТ и Программой развития ООН хакатона «Инновационное развитие туристических возможностей и ремесленничества Таджикистана», посвященного году развития туризма и народных ремесел.

Подведены итоги и объявлены победители хакатона, который провели Программа развития сообществ ПРООН и Комитет по развитию туризма РТ в партнерстве с Российско-таджикским славянским университетом. В мероприятии участвовали председатель Комитета Нуъмон Абдугаффорзода, руководитель программного отдела ПРООН Таджикистан Мубин Рустамов, представители туристических компаний и партнерских организаций.

По мнению Нуъмона Абдугаффорзода, все поступившие на конкурс проекты были очень интересными, учитывая тот факт, что участники являются студентами первого курса. «Это мероприятие будет содействовать выявлению новых, инновационных идей для улучшения деятельности туристических агентств», - отметил он.

Проекты оценивали независимые эксперты из Таджикской ассоциации содействия развитию туризма, IT-компании Colibri, 55Group и Tcell.

На финальный этап было отобрано 7 команд, представившие прототипы сайтов, приложений и даже телеграмм бот, которые помогут ориентироваться в туристических возможностях Таджикистана.

Первое место и ноутбук в подарок получила команда HICA (Hi Central Asia) с прототипом сайта по туристическим возможностям стран Центральной Азии. Второе место занял проект Tajtourism, который предоставил первокурсник РТСУ Алишер Сиддиков. Он создал сайт по видеоурокам в интернете. Третье место получил проект KujoGo, который выделился своей уникальностью – команда представила телеграмм-бот, который поможет лучше узнать Душанбе и живописные места в его окрестностях.

Все финалисты конкурса были награждены памятными подарками и дипломами участников.

По словам Мохлико Шариповой, специалиста по связям с общественностью Комитета, задачей участников хакатона была разработка концепции использования новых технологий в решении определенных проблем, связанных с развитием туризма.

«В век развития техники и технологий невозможно развивать ту или иную отрасль, и поэтому проведение подобных конкурсов и хакатонов является как раз одним из инновационных инструментов», - отметила Мохлико Шарифова.

По ее словам, развивать и пропагандировать туристические возможности и услуги страны удобно и эффективно с помощью интернета и социальных сетей, что было сегодня наглядно продемонстрировано.

Хакатон - это форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей создания программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.

Напомним, первый в истории Таджикистана марафон программирования - хакатон, в ходе которого молодые участники создали редкий справочник государственных услуг, состоялся в октябре 2017 года. В его рамках 15 молодых и активных жителей столицы создали интернет-платформы для легкого доступа к госуслугам, улучшения транспортного обслуживания и активного привлечения граждан к жизни города.

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