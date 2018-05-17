Расследование уголовного дела в отношении руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана», таджикского журналиста Хайрулло Мирсаидова закончилось. Дело завтра будет передано в суд.

«Рассмотрение уголовного дела в отношении Хайрулло Мирсаидова закончилось, и в настоящее время его изучает группа надзора, планируется, что завтра дело будет отправлено в суд», сообщила «АП» старший помощник прокурора Согдийской области Гульчехра Гаибназарова.

Других подробностей она не сообщила.

Следствие по уголовному делу Мирсаидова ведет прокуратура Согдийской области. Он находится в СИЗО города Худжанда с 5 декабря прошлого года, два раза ему продлевали срок предварительного задержания.

Хайрулло Мирсаидов был задержан прокуратурой Согдийской области. Против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

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