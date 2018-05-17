Facebook впервые отчитался о работе по удалению запрещенного контента: ежедневно удаляются миллионы постов и аккаунтов

Facebook 15 мая впервые отчиталась о борьбе с нежелательным контентом, передает Медуза.

В отчет вошли данные за последний квартал 2017 года и первый квартал 2018-го. Соцсеть рассказала о сотнях миллионов фейковых аккаунтов, удаленных за это время (они составляют 3-4% от месячной аудитории сервиса), а также о десятках миллионов постов, фотографий и видео, нарушающих правила сайта.

Чаще всего, утверждает Facebook, посты удаляются автоматически — еще до того, как на них успел кто-нибудь пожаловаться. Исключение - записи, разжигающие ненависть, где около 60-70% постов были удалены после жалоб пользователей.

Представитель компании Facebook заявил, что только за первые три месяца 2018 года в соцсети были удалены или получили предупреждения около 29 млн. постов, нарушивших правила, запрещающие разжигание ненависти, публикацию сцен насилия и секса, а также пропаганду терроризма.

Фото Медуза

Это первый случай публикации руководством Facebook подробных данных о том, каких усилий от компании требует обеспечение соблюдения в соцсети этих правил, сообщает ВВС.

Facebook также сообщил, что занимается разработкой компьютерные программ с использованием искусственного интеллекта, которые должны прийти на помощь 15 тысячам модераторам компании.

Однако из опубликованного отчета следует, что компьютерные программы пока способны распознавать далеко не все нарушения.

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Например, автоматические алгоритмы распознали лишь 38% разжигающих ненависть постов. Это означает, что остальные 62% были обнаружены лишь потому, что о них сообщил кто-то из пользователей.

В то же время, как заявляет компания, разработанные ей программы заметили 99,5% пропагандистских постов в поддержку экстремистов "Исламского государства", "Аль-Каиды" и других связанных с ними группировок.

Данные, опубликованные компанией, свидетельствуют о том, что в первом квартале текущего года пользователи соцсети с большей вероятностью, чем в предыдущие три месяца, могли столкнуться с изображениями сцен насилия и обнаженной натуры.

Однако компания признается, что еще не разработала способ подобного сравнения в случае с разжиганием ненависти и пропагандой терроризма.

"Когда мы поймем, как это правильно делать, мы усовершенствуем нашу методику", - заявил глава отдела управления продуктами Facebook Гай Розен.

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