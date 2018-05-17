Парламент Таджикистана ратифицировал кредитное соглашение по проекту «Строительство автомобильной дороги Куляб - Калъаи Хумб - участок Куляб - Шуроабад и участок Шкев - Калъаи Хумб».

В рамках подписанного ранее документа Кувейтский фонд арабского экономического развития предоставить правительству Таджикистана более 25 миллионов долларов.

Соглашение одобрено депутатами нижней палаты парламента накануне, 16 мая, на очередном заседании палаты, сообщает пресс-служба Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ.

Данный документ был подписан в марте текущего года.

По данным Минфина, в рамках соглашения Кувейтский фонд направит 25,5 миллионов долларов на реконструкцию двух участков автодороги Куляб - Калъаи Хумб: 32 километров от города Куляба до Шуроабада и 26 километров от Шкева до Калъаи Хумба, с проезжей частью шириной 10 метров

Общая сумма проекта составляет 115,5 миллионов долларов. Общая бюджетная стоимость проекта, включая непредвиденные обстоятельства и проценты в течение периода реализации, оценивается примерно в 150 миллионов долларов. Заём предоставляется на 24 года.

Ожидается, что проект начнется в текущем году и будет завершен в 2022 году.

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