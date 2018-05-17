Парламент Таджикистана ратифицировал кредитное соглашение по проекту «Строительство автомобильной дороги Куляб - Калъаи Хумб - участок Куляб - Шуроабад и участок Шкев - Калъаи Хумб».

В рамках подписанного ранее документа Кувейтский фонд арабского экономического развития предоставить правительству Таджикистана более 25 миллионов долларов.

16:05 20 декабря, 2017

Таджикистан и Кувейт создадут совместный Специальный фонд развития

Соглашение одобрено депутатами нижней палаты парламента накануне, 16 мая, на очередном заседании палаты, сообщает пресс-служба Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ.

Данный документ был подписан в марте текущего года.

По данным Минфина, в рамках соглашения Кувейтский фонд направит 25,5 миллионов долларов на реконструкцию двух участков автодороги Куляб - Калъаи Хумб: 32 километров от города Куляба до Шуроабада и 26 километров от Шкева до Калъаи Хумба, с проезжей частью шириной 10 метров

Общая сумма проекта составляет 115,5 миллионов долларов. Общая бюджетная стоимость проекта, включая непредвиденные обстоятельства и проценты в течение периода реализации, оценивается примерно в 150 миллионов долларов. Заём предоставляется на 24 года.

Ожидается, что проект начнется в текущем году и будет завершен в 2022 году. 

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