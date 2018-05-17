Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Беларуси Александр Лукашенко в рамках официального визита осмотрели красивые и неповторимые местности в Варзобском районе.

Знакомство глав государств началось с загородной резиденции правительства, и продолжилось в местечке Такоб района, сообщает пресс-служба главы государства .

С первого дня визита в Таджикистан Александр Лукашенко выразил восхищение красивой природой Таджикистана, национальными блюдами и таджикским гостеприимством.

Главы государств осмотрели красивые пейзажи, богатый цветами и редкими деревьями парк загородной резиденции правительства. Гостю показали образцы декоративных цветов, кустов и различных деревьев.



Во второй половине 16 мая официальный визит президента Беларуси в Таджикистан завершился, и Александр Лукашенко вернулся из Душанбе в Минск.

1 /18

В Международном аэропорту Душанбе гостя проводил Эмомали Рахмон.



Напомним, что президент Республики Беларусь с авторитетной официальной делегацией своей страны с 14 по 16 мая находился с официальным визитом в Таджикистане.

1 /4

По результатам встречи и переговоров высокого уровня было подписано 15 новых документов сотрудничества, охватывающих секторы торговли и экономики, науки и образования, здравоохранения, промышленности, гражданской обороны, сельского хозяйства, науки и техники, культуры и инвестирования. Теперь количество регулирующих отношения дружбы и сотрудничества Таджикистана и Беларуси документов достигло около 100.

Важными событиями этого официального визита стали проведение в Душанбе форума предпринимателей Таджикистана, Беларуси, Афганистана и Узбекистана, сдача в эксплуатацию первой очереди совместного тракторостроительного предприятия Таджикистана и Беларуси в городе Гиссар.

Также в рамках визита в Душанбе открылась выставка товаров и продукций Беларуси, которая продлится до 23 мая.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus