Чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» завершил свое выступление в розыгрыше Кубка АФК-2018, заняв второе место в группе.
Для выхода в следующий раунд турнира душанбинский клуб устраивала ничья в игре с туркменским «Алтын Асыром», однако чемпион Таджикистана упустил путевку в интерзональный полуфинал в добавленное время, сообщает Федерация футбола Таджикистана.
В заключительном туре группового раунда «Истиклол» в упорной борьбе уступил туркменскому «Алтын Асыру» со счетом 2:3.
Душанбинцы неважно сыграли в обороне в первом тайме и пропустили два мяча. Уже на 30-й секунде счет в игре открыл игрок гостей Фуркат Турсунов. Затем гол забил Зафар Бабаджанов.
Проигрывая после первого тайма 0:2, душанбинцы нашли в себе силы и смогли во второй половине матча сравнять счет. Отличились белорусский легионер Николай Зенько и Ахтам Назаров (с пенальти).
Туркменский «Алтын Асыр» в добавленное время на 90+6-й минуте смог вырвать победу. Победный гол на свой счет записал вышедший во втором тайме на замену Михаил Титов.
Потерпев первое и обидное поражение в Кубке АФК-2018, чемпион Таджикистана в итоге финишировал вторым в группе и не смог пробиться в следующий раунд турнира.
«Алтын Асыр», опередив «на флажке» «Истиклол», с 14-ю очками занял первое место в группе и завоевал единственную путевку в интерзональный полуфинал из Центральной зоны.
Главный тренер душанбинского «Истиклола» Мухсин Мухаммадиев был немногословен на пресс-конференции после поражения своей команды.
«Проиграли, мне больше нечего сказать, нет настроения. Это футбол. Жизнь продолжается», - сказал Мухаммадиев.
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