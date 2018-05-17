Матч между "Истиклол" и «Алтын Асыр», 16 мая 2018г.

Чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» завершил свое выступление в розыгрыше Кубка АФК-2018, заняв второе место в группе.

Для выхода в следующий раунд турнира душанбинский клуб устраивала ничья в игре с туркменским «Алтын Асыром», однако чемпион Таджикистана упустил путевку в интерзональный полуфинал в добавленное время, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

В заключительном туре группового раунда «Истиклол» в упорной борьбе уступил туркменскому «Алтын Асыру» со счетом 2:3.

Душанбинцы неважно сыграли в обороне в первом тайме и пропустили два мяча. Уже на 30-й секунде счет в игре открыл игрок гостей Фуркат Турсунов. Затем гол забил Зафар Бабаджанов.

Фото ФФТ

Проигрывая после первого тайма 0:2, душанбинцы нашли в себе силы и смогли во второй половине матча сравнять счет. Отличились белорусский легионер Николай Зенько и Ахтам Назаров (с пенальти).

Туркменский «Алтын Асыр» в добавленное время на 90+6-й минуте смог вырвать победу. Победный гол на свой счет записал вышедший во втором тайме на замену Михаил Титов.

Потерпев первое и обидное поражение в Кубке АФК-2018, чемпион Таджикистана в итоге финишировал вторым в группе и не смог пробиться в следующий раунд турнира.

«Алтын Асыр», опередив «на флажке» «Истиклол», с 14-ю очками занял первое место в группе и завоевал единственную путевку в интерзональный полуфинал из Центральной зоны.

Мухсин Мухаммадиев, главный тренер "Истиклол" Фото ФФТ

Главный тренер душанбинского «Истиклола» Мухсин Мухаммадиев был немногословен на пресс-конференции после поражения своей команды.

«Проиграли, мне больше нечего сказать, нет настроения. Это футбол. Жизнь продолжается», - сказал Мухаммадиев.

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