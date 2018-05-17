Главы Узбекистана Шавкат Мирзиеев и США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне заявили об углублении экономического сотрудничества, а компании двух стран подписали контракты на $4,8 миллиардов, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

«Мирзиеев и Трамп выразили решимость изыскать возможности для углубления экономического сотрудничества, способствующего росту торговли и созданию рабочих мест в обеих странах», - говорится в сообщении по итогам переговоров.

Стороны согласились изучить возможности для более тесного сотрудничества, в том числе в области сельского хозяйства, энергетики, химии, финансов, туризма, текстильной промышленности, здравоохранения и цифровых технологий.

"Во время визита между компаниями Узбекистана и США было подписано более 20 наиболее крупных контрактов, которые при их полноценной реализации составят сумму более 4,8 миллиарда долларов и могут способствовать сохранению 10 тысяч рабочих мест в США, a также открыть возможности для многомиллиардных контрактов с американскими компаниями в перспективе", - отметили в пресс-службе.

Мирзиеев также заявил о стремлении Узбекистана к членству во Всемирной торговой организации (ВТО), а Трамп заверил, что США окажут поддержку и техническое содействие в этом процессе, добавили в пресс-службе главы Узбекистана.

Сегодня президент Узбекистана побывает в Пентагоне, где пообщается с министром обороны США. На этот же день запланирована встреча с конгрессменами и сенаторами США.

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