Власти Таджикистана добились прогресса в борьбе с пытками, но только на законодательном уровне, а в реальности такая практика в таджикских тюрьмах и следственных изоляторах пока не искоренена. Об этом заявил помощник Генерального секретаря ООН по правам человека, подводя итоги своего визита в эту страну. Он призвал Душанбе не преследовать журналистов и правозащитников, отменить требование о регистрации представителей ЛГБТ, а также расширить поле деятельности для гражданского общества, говорится на сайте Новостей ООН.

Подводя итоги своего двухдневного визита в Таджикистан, Эндрю Гилмор, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека, подчеркнул, что правозащитники, журналисты и адвокаты должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою важную работу – не подвергаясь запугиваниям и судебным преследованиям, а также ненужным административным проверкам. Выражая обеспокоенность по поводу сообщений о пытках, Эндрю Гилмор отметил недавние законодательные инициативы Таджикистана по этому вопросу.

Он также заявил, что представительство ООН по правам человека в Центральной Азии готово оказать техническую поддержку, чтобы на деле прекратить «незаконную и аморальную» практику применения пыток.

В своем заявлении Эндрю Гилмор призвал власти Таджикистана бороться с дискриминацией женщин, молодежи, инвалидов, а также представителей сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ).

«Он выразил особую обеспокоенность в связи с требованием обязательной регистрации представителей ЛГБТИ, в результате чего эти люди подвергаются еще большим преследованиям», - говорится в заявлении помощника Генерального секретаря.

В Душанбе Эндрю Гилмор встречался со студентами национального университета. Он опроверг утверждение некоторых из них, что Всеобщая декларация прав человека отражает только западные ценности. Представитель ООН посоветовал таджикским девушкам и юношам прочитать Всеобщую декларацию прав и убедиться в том, что все ее 30 статей относятся к ним.

«В этом году исполняется 70 лет принятия этого великого документа, и я призываю всех вас встать на защиту своих прав, а также прав других», - подчеркнул Эндрю Гилмор.

В беседе со студентами и преподавателями представитель ООН осудил практику нарушений прав человека во имя обеспечения безопасности, подчеркнув, что вопросы развития, безопасности и защиты прав человека взаимосвязаны и взаимодополняемы. По словам Эндрю Гилмора, именно «репрессии и нарушения основных прав человека «подогревают гнев, экстремизм, насилие и нестабильность».