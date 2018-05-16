АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 Мая 2018 ГОДА

- В Исмаилитском центре в Душанбе состоится партнерское рабочее заседание «Семья - как партнер в программах ранней помощи».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 Мая

2002 – Подписаны дополнительное Соглашение между РТ и КНР о таджикско–китайской государственной границе, Совместная Декларация РТ и КНР, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области топливно–энергетического комплекса и др.

2003 – Радиостанция «Азия–Плюс» под патронажем президента страны провела первую церемонию вручения премий в области современного музыкального искусства РТ «Суруди Сол–2003».

2012 - В столице США прошли консультации между США и Таджикистаном.

2017 - Членов правительства Таджикистана и их родных обязали заполнять декларацию о доходах: депутаты приняли поправки в закон «О правительстве Таджикистана».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 Мая

1934 – Родился узбекоязычный поэт Таджикистана Ульмас Джамол.

1948 – Родился оперный певец, Заслуженный артист Таджикистана Низом Хамрабаев.

1964 – Родился писатель, драматург Тохири Мухаммадризо.

1973 - Родился журналист Хуршед Андамов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, (ночью выше 2500м снег), гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью -2+3, днем 6-11 тепла, местами 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в предгорных районах сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 18-20 тепла.