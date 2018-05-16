Около 150 белорусских компаний и организаций представляют свою продукцию на Национальной выставке Беларуси в Душанбе.
Сегодня мы посетили выставку, которую вчера открыли президенты Таджикистана и Беларуси. Многие душанбинцы, несмотря на дождливую погоду, посетили выставку и выразили восторг.
Качество - визитная карточка белорусской сельхозтехники
На площадке перед зданием, где проходит выставка, оборудована маленькая сцена, на которой белорусские артисты представили небольшую культурную программу.
Дальше идет показ большой техники – тут и сельхозоборудование, и грузовые автомобили, и строительная техника. Есть также образцы продукции совместного таджикско-белорусского предприятия – тракторы, прицепы, сельхозагрегаты.
Из-за погоды посетителей мало, в основном, это покупатели – сельчане: тут много чего, что их интересует – комбайны, сеялки, прицепы, разные виды тракторов, гусеничная и грузовая техника. Производители – знаменитые заводы «Гомсельмаш», МАЗ, БелАЗ, МТЗ, другие.
Белорусские вузы ждут таджикских студентов
Основные события выставки разворачиваются внутри помещения.
Здесь размещены строительные материалы, электротехнические, химические, фармацевтические товары, минеральные удобрения, бытовая техника, товары и продукции пищевой, лёгкой, мебельной, деревоперерабатывающей, машиностроительной, сельскохозяйственной и полиграфической промышленности.
На выставке также представлены образовательные, научные и туристические возможности Беларуси.
Прямо у входа - выставочный отдел министерства образования Беларуси. Более 20 вузов этой страны показывают свои возможности в подготовке высококвалифицированных кадров.
Один из вузов, который имеет тесную связь с Таджикистаном – Белорусский национальный технический университет.
«Заинтересованность нашей деятельностью я почувствовал, когда мы обсудили вопрос совместной подготовки кадров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он очень заинтересован подготовкой технических специалистов. Взаимодействие у нас с Таджикистаном тесное, есть договор с Таджикским техническим университетом. На совместном факультете, который организован в Таджикском техническом университете, в прошлом году состоялся первый выпуск, 24 человека получили дипломы по таким специальностям, как автомобилестроение, горное дело, строительство, архитектура, приборостроение. В этом году заканчивают 42 студента по широкому спектру профессий. В нашем университете в Минске в настоящее время обучаются 167 студентов из Таджикистана. Намереваемся открыть курсы подготовки для тех, кто не очень хорошо владеет русским языком. Этим летом постараемся организовать краткосрочные курсы подготовки. Сегодня будем открывать в ТТУ центр белорусского образования, науки и культуры», - рассказал «АП» ректор БНТУ Сергей Харитончик, отметив, что сегодняшняя выставка поможет установить более тесные контакты с Таджикистаном.
Туристический потенциал Беларуси
«В состав нашего предприятия входят 8 гостиничных комплексов и ресторанов, туристско-оздоровительный комплекс, собственное автотранспортное предприятие «Белавтотурист», а также бюро путешествий и экскурсий, которые расположены во всех крупных городах Беларуси. Мы можем обслуживать туристов на высоком уровне по всей республике. Я представляю один из филиалов этого предприятия, которое является самым крупным оператором в Белоруссии в сфере туризма», - говорит Вера Давиденко, директор Борисовского бюро путешествий и экскурсий туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист».
«Мы впервые в Таджикистане. Были встречи и договоренности, наш гендиректор беседовал с руководством профсоюзных и туристических компаний Таджикистана, обменялись контактами, договорились о дальнейшем сотрудничестве. Рассказали таджикским коллегам о системе скидок для членов профсоюзных организаций. Именно этот вопрос очень заинтересовал таджикскую сторону», - сказала она.
«Наша организация включает в себя 13 курортов Белорусской профсоюзной организации. Санатории расположены по всей Белоруссии, предоставляет медицинские услуги по различным профилям здравоохранения. Более подробно можно узнать на нашем сайте kurort.by. Медперсонал первой и высшей категории, используется самое современное медоборудования произведённое в передовых странах мира. В перспективе хотелось бы сотрудничать с Таджикистаном и пригласить туристов из этой страны к себе», - делится впечатлениями Олег Романенко, заместитель генерального директора Белпрофсоюзкурорт.
Вытеснят ли белорусские промтовары китайский ширпотреб?
Основные отрасли промышленности Беларуси - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика, лёгкая и пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленность. На выставке можно было ознакомиться с образцами промтоваров этой республики, которые имеют высокое качество.
«Мы производим широкий спектр электротехнического оборудования: силовые трансформаторы (сухие и масляные), комплектные трансформаторные подстанции, многоцелевые трансформаторы, измерительные трансформаторы тока. Больше поставляем оборудование в Казахстан, так как проще, эта страна входит с нами в единый Таможенный союз. В последнее время в Узбекистане и Кыргызстане активизировали свою деятельность. От сотрудничества с Таджикистаном мы ожидаем большего. Будут, конечно, контракты, идут переговоры. Здесь находится наш генеральный директор Александр Радевич. Сейчас делаем первые шаги, наша продукция очень востребована в Таджикистане, так как республика своё будущее связывает именно с энергетикой», - говорит Валерий Канаш, представитель Минского трансформаторного завода имени Козлова.
«Мы производим бытовую технику. Нас пригласили участвовать в белорусской национальной выставке в Таджикистане. Здесь очень все понравилось, особенно парк с розами. Прекрасная природа, добрые люди…Мы вели переговоры с компаниями «Волна» и «Авранг», чтобы кто-то из них стал нашим представителем в Таджикистане. Людей часто интересуют холодильники, телевизоры, утюги, пылесосы, жарочные шкафы, плиты, мясорубки, то есть, то, что нужно каждому дому. О белорусском качестве люди здесь знают не понаслышке. Они говорят, что хотят увидеть белорусские товары в магазинах Таджикистана, устали от китайских товаров, от их «качества» в кавычках. Надеюсь, в скором времени мы будем представлены на рынке Таджикистана, так как население этого хочет. Уже получили заказ на плиты 2х2, два газовых и два электрических в одном комплексе. С сентября начнем выполнять этот заказ», - сказала Сергей Архипов, коммерческий директор компании «Сатурн»
«Вы нам - курагу, мы вам – сахар»
Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром» — основной производитель пищевой продукции в Белоруссии, проводящий единую экономическую, техническую и технологическую политику в пищевой промышленности страны. В концерн входят более 40 компаний по производству сахара, алкогольных, табачных, кондитерских изделий, детского питания.
«С таджикскими партнёрами провели ряд встреч. Экспорт в Таджикистан у нас составляет около 18 млн. долларов, из них 14 млн. долларов приходится на экспорт сахара, остальные – табачные изделия и другое. Сотрудничество оставляет желать лучшего. В будущем хотим увеличить товарооборот. Мы настроены на лучшее, так как уверены, что наша продукция понравится таджикскому народу. Хотели бы увеличить экспорт не только за счет сахара, но и другой продукции. Мы готовы закупать продукцию из Таджикистана, которые используют наши кондитеры в своей работе – арахис, курагу, чернослив. Сейчас обсуждаем все возможные варианты кооперации», отметила Ольга Климакова, представитель концерна «Белгоспищепром».
Выставка товаров Республики Беларусь проходит в ГУ «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по единоборствам» («Манеж», бывшее здание ВДНХ, ул. Спортивная, 2, за центральным стадионом) и продлится до 23 мая.
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