Около 150 белорусских компаний и организаций представляют свою продукцию на Национальной выставке Беларуси в Душанбе.

Сегодня мы посетили выставку, которую вчера открыли президенты Таджикистана и Беларуси. Многие душанбинцы, несмотря на дождливую погоду, посетили выставку и выразили восторг.

Качество - визитная карточка белорусской сельхозтехники

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На площадке перед зданием, где проходит выставка, оборудована маленькая сцена, на которой белорусские артисты представили небольшую культурную программу.

Дальше идет показ большой техники – тут и сельхозоборудование, и грузовые автомобили, и строительная техника. Есть также образцы продукции совместного таджикско-белорусского предприятия – тракторы, прицепы, сельхозагрегаты.

Из-за погоды посетителей мало, в основном, это покупатели – сельчане: тут много чего, что их интересует – комбайны, сеялки, прицепы, разные виды тракторов, гусеничная и грузовая техника. Производители – знаменитые заводы «Гомсельмаш», МАЗ, БелАЗ, МТЗ, другие.

Белорусские вузы ждут таджикских студентов

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Основные события выставки разворачиваются внутри помещения.

Здесь размещены строительные материалы, электротехнические, химические, фармацевтические товары, минеральные удобрения, бытовая техника, товары и продукции пищевой, лёгкой, мебельной, деревоперерабатывающей, машиностроительной, сельскохозяйственной и полиграфической промышленности.

На выставке также представлены образовательные, научные и туристические возможности Беларуси.

Прямо у входа - выставочный отдел министерства образования Беларуси. Более 20 вузов этой страны показывают свои возможности в подготовке высококвалифицированных кадров.

Один из вузов, который имеет тесную связь с Таджикистаном – Белорусский национальный технический университет.

«Заинтересованность нашей деятельностью я почувствовал, когда мы обсудили вопрос совместной подготовки кадров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он очень заинтересован подготовкой технических специалистов. Взаимодействие у нас с Таджикистаном тесное, есть договор с Таджикским техническим университетом. На совместном факультете, который организован в Таджикском техническом университете, в прошлом году состоялся первый выпуск, 24 человека получили дипломы по таким специальностям, как автомобилестроение, горное дело, строительство, архитектура, приборостроение. В этом году заканчивают 42 студента по широкому спектру профессий. В нашем университете в Минске в настоящее время обучаются 167 студентов из Таджикистана. Намереваемся открыть курсы подготовки для тех, кто не очень хорошо владеет русским языком. Этим летом постараемся организовать краткосрочные курсы подготовки. Сегодня будем открывать в ТТУ центр белорусского образования, науки и культуры», - рассказал «АП» ректор БНТУ Сергей Харитончик, отметив, что сегодняшняя выставка поможет установить более тесные контакты с Таджикистаном.

Туристический потенциал Беларуси

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«В состав нашего предприятия входят 8 гостиничных комплексов и ресторанов, туристско-оздоровительный комплекс, собственное автотранспортное предприятие «Белавтотурист», а также бюро путешествий и экскурсий, которые расположены во всех крупных городах Беларуси. Мы можем обслуживать туристов на высоком уровне по всей республике. Я представляю один из филиалов этого предприятия, которое является самым крупным оператором в Белоруссии в сфере туризма», - говорит Вера Давиденко, директор Борисовского бюро путешествий и экскурсий туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист».

«Мы впервые в Таджикистане. Были встречи и договоренности, наш гендиректор беседовал с руководством профсоюзных и туристических компаний Таджикистана, обменялись контактами, договорились о дальнейшем сотрудничестве. Рассказали таджикским коллегам о системе скидок для членов профсоюзных организаций. Именно этот вопрос очень заинтересовал таджикскую сторону», - сказала она.

«Наша организация включает в себя 13 курортов Белорусской профсоюзной организации. Санатории расположены по всей Белоруссии, предоставляет медицинские услуги по различным профилям здравоохранения. Более подробно можно узнать на нашем сайте kurort.by. Медперсонал первой и высшей категории, используется самое современное медоборудования произведённое в передовых странах мира. В перспективе хотелось бы сотрудничать с Таджикистаном и пригласить туристов из этой страны к себе», - делится впечатлениями Олег Романенко, заместитель генерального директора Белпрофсоюзкурорт.

Вытеснят ли белорусские промтовары китайский ширпотреб?

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Основные отрасли промышленности Беларуси - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика, лёгкая и пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленность. На выставке можно было ознакомиться с образцами промтоваров этой республики, которые имеют высокое качество.

«Мы производим широкий спектр электротехнического оборудования: силовые трансформаторы (сухие и масляные), комплектные трансформаторные подстанции, многоцелевые трансформаторы, измерительные трансформаторы тока. Больше поставляем оборудование в Казахстан, так как проще, эта страна входит с нами в единый Таможенный союз. В последнее время в Узбекистане и Кыргызстане активизировали свою деятельность. От сотрудничества с Таджикистаном мы ожидаем большего. Будут, конечно, контракты, идут переговоры. Здесь находится наш генеральный директор Александр Радевич. Сейчас делаем первые шаги, наша продукция очень востребована в Таджикистане, так как республика своё будущее связывает именно с энергетикой», - говорит Валерий Канаш, представитель Минского трансформаторного завода имени Козлова.

«Мы производим бытовую технику. Нас пригласили участвовать в белорусской национальной выставке в Таджикистане. Здесь очень все понравилось, особенно парк с розами. Прекрасная природа, добрые люди…Мы вели переговоры с компаниями «Волна» и «Авранг», чтобы кто-то из них стал нашим представителем в Таджикистане. Людей часто интересуют холодильники, телевизоры, утюги, пылесосы, жарочные шкафы, плиты, мясорубки, то есть, то, что нужно каждому дому. О белорусском качестве люди здесь знают не понаслышке. Они говорят, что хотят увидеть белорусские товары в магазинах Таджикистана, устали от китайских товаров, от их «качества» в кавычках. Надеюсь, в скором времени мы будем представлены на рынке Таджикистана, так как население этого хочет. Уже получили заказ на плиты 2х2, два газовых и два электрических в одном комплексе. С сентября начнем выполнять этот заказ», - сказала Сергей Архипов, коммерческий директор компании «Сатурн»

«Вы нам - курагу, мы вам – сахар»

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Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром» — основной производитель пищевой продукции в Белоруссии, проводящий единую экономическую, техническую и технологическую политику в пищевой промышленности страны. В концерн входят более 40 компаний по производству сахара, алкогольных, табачных, кондитерских изделий, детского питания.

«С таджикскими партнёрами провели ряд встреч. Экспорт в Таджикистан у нас составляет около 18 млн. долларов, из них 14 млн. долларов приходится на экспорт сахара, остальные – табачные изделия и другое. Сотрудничество оставляет желать лучшего. В будущем хотим увеличить товарооборот. Мы настроены на лучшее, так как уверены, что наша продукция понравится таджикскому народу. Хотели бы увеличить экспорт не только за счет сахара, но и другой продукции. Мы готовы закупать продукцию из Таджикистана, которые используют наши кондитеры в своей работе – арахис, курагу, чернослив. Сейчас обсуждаем все возможные варианты кооперации», отметила Ольга Климакова, представитель концерна «Белгоспищепром».

Выставка товаров Республики Беларусь проходит в ГУ «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по единоборствам» («Манеж», бывшее здание ВДНХ, ул. Спортивная, 2, за центральным стадионом) и продлится до 23 мая.

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