Завтра наступает Священный месяц Рамазан. Накануне «рузы» власти призывают торговцев не повышать цен на продукты питания, быть благоразумными, но все традиционно происходит с точностью, да наоборот.

Корреспондент «АП» побывал на рынке «Мехргон»

Который год традиционно на рынках Таджикистана накануне мусульманского поста (руза) цены на продукты питания повышаются минимум в полтора раза. Увеличивающийся спрос на продукты питания «подстегивает» торговцев, пользуясь случаем, потихонечку поднимать цены, которые достигнут своего апогея в конце месяца, ближе к празднику Ид-аль-Фитр.

Также традиционно перед благословенным Рамазаном цены на рынках критикует президент страны, столичная мэрия и духовенство, которые призывают к благочестию, и пытаются хоть как-то упорядочить ситуацию с взвинчиванием цен на рынках.

В прошлом году, несмотря на все запреты, реальная цена продуктов питания не сочеталась с теми цифрами, что указывались на ценниках, которые были установлены, как оказалось, лишь для проверяющих.

А как обстоят дела на этот раз, мы решили выяснить, посетив главный столичный рынок «Мехргон».

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С началом Рамазана на «Мехргон» наблюдается некий, ставший уже традиционным ажиотаж. Особенно большой спрос на мясо, овощи и фрукты.

Справа от парадного входа под баннером с надписью «Агентство по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан» стоят грузовики и примерно 20-25 человек.

Как оказалось здесь реализовываются продукты по относительно низким ценам. Но справедливости ради заметим, что по качеству они далеко не идеальные.

Интересуемся ценами. Пока они не пугают. Литр хлопкового масла стоит 10 сомони, макаронные изделия (1 кг) – 5,5 сомони и рис (1 кг) – 7 сомони.

Эта категория товаров и такого качества по цене практически не отличаются по всему городу.

Картошка прошлогодняя (1 кг) – 2,6 сомони, лук (1 кг) - 0,7 сомони, морковь прошлогодняя (1 кг) – 3 сомони, огурцы (1 кг) – 4 сомони, помидоры (1 кг) – 9-10 сомони, черешня (1 кг) – 10 сомони, абрикосы – 7 сомони, говядина (1 кг) – 34 сомони.

Весь товар на этой мини-ярмарке имел свои недостатки: мясо с крупными костями и прожилками, фрукты и овощи либо мелкие, либо с различными повреждениями, картошка практически вся с проростками.

Направляемся в другую, основную и многолюдную часть рынка.

Здесь литр рафинированного подсолнечного масла стоит от 12 сомони, яйца (10 шт.) – 8,5 - 9 сомони, сахар (1 кг) – 7,5-8 сомони, мука (1 кг) – 3 сомони, макаронные изделия (1 кг) – 6-7 сомони, рис (1 кг) – 7-14 сомони.

Интересуемся ценами на овощи и фрукты и здесь они уже намного выше «ярмарочных», да и качество значительно лучше.

Так, картофель прошлогодний (1 кг) стоит 3 сомони, картофель молодой (1 кг) – 3,3-3,5 сомони, лук (1 кг) –1,5 – 2 сомони, морковь (1 кг) – 3-3,5 сомони, капуста цветная (1 кг) – 2-3 сомони, огурцы(1 кг) –4 сомони, помидоры(1 кг) - 12-15 сомони, зелень- (1 пучок)-0,5 сомони, яблоки (Китай, Польша) – 25 сомони, персики - 20 сомони, дыня (хандалак, Кумсангир) - 12 сомони (шт.), арбуз (около 1,5 кг.) - 14 сомони, клубника (1 кг) - 25 сомони, черешня (1 кг) – 25-30 сомони, гранат (Китай, Узбекистан -1 кг) - 60 сомони, абрикосы (1 кг) - 13 сомони, груша (1 кг) - 32 сомони, грибы (1 кг) - 55 сомони, апельсины (1 кг) - 23 сомони, бананы – 4 сомони (шт.).

По словам покупателей «Мехргона» цены в отличии от вчерашних выросли от 1 до 10 сомони.

«Это ежегодно происходит с приходом священного Рамазана», - говорит один из покупателей.

На вопрос о росте цен продавцы менее тактичны.

«Фора быги, нафора бра (нравится, бери, не нравится, иди дальше - тадж). Цены устанавливает рынок, есть спрос, вот и торгуем», - говорит один из торговцев фруктами.

Отдельной темой сегодняшнего ажиотажа стало мясо.

Практически все мясные лавки, расположенные по периметру основной крытой части рынка «Мехргон» и с табличками-ценниками «36 сомони», оказались пустыми.

За прилавком одной из них мы заметили занимавшегося уборкой холодильника мужчину.

«Вчера администрация рынка заявила, что мясо нужно будет продавать по 36 сомони. Поставщики завысили цены и продают нам туши в расчете 37-37,5 за один килограмм. Как мы можем продавать его в ущерб себе. Вот поэтому сегодня накануне Рамазана практически все мясники рынка не вышли. Вот несколько человек торгуют мясом по этой цене, но оно далеко не хорошего качества», - говорит собеседник.

В правой стороне от входа за несколькими прилавками мы заметили торговлю мясом. Там тоже была вывеска «Мясо - 36 сомони». Мясо действительно имело не очень хороший товарный вид, жир с явно желтым оттенком, много прожилок и костей.

Таковой оказалась и баранина, продаваемая в одной единственной точке рынка.

В 2017 году с началом поста соцсети «взорвались» негодованием относительно повышения цен. Так произошло и сегодня.

Один из фейсбукчан выложил фото пустых мясных прилавков рынка «Мехргон», которое вызвало шквал критики.

Кстати, в прошлый Рамазан мясо, которое предлагалось по 36 сомони, было низкокачественным, а вот из-под пола, качеством лучше предлагали по 40 сомони.

По словам жителей столицы в других частях города цены на мясо выросли от 38 до 40 сомони.

Удастся ли разрешить ситуацию с ростом цен на продукты питания в месяц Рамазан в этом году? Священный месяц начнется завтра, и этот вопрос пока остается открытым…

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