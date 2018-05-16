Совет улемов Исламского центра Таджикистана установил стоимость «закота». Годовой заработок тех, кто его обязан выплатить, должен составлять более 20,4 тыс. сомони.

В этом году размер «закота» (обязательный годовой налог в пользу бедных) установлен в размере 510 сомони и его обязаны давать те мусульмане, которые имеют годовой заработок в размере не менее 20,4 тыс. сомони.

«Размер фитра (пожертвования) в текущем году установлен в размере 5 сомони за весь месяц. Духовное управление мусульман Таджикистана определило данную сумму, исходя из средней стоимости двух килограммов муки, согласно исламским канонам», - сообщили в Совете улемов.

По данным источника, сумму за каждый пропущенный день поста установили в размере 10 сомони.

«То есть, человек, который не смог держать пост в течение священного месяца, должен пожертвовать 300 сомони или 33 доллара», - пояснил источник.

Священный месяц Рамазан наступает в Таджикистане уже завтра, 17 мая.

Погода в первые дни поста будет относительно прохладной.

Как сообщают на официальном сайте Агентства по гидрометеорологии, до 20 мая в республике будут кратковременные дожди, местами сильные, временами с грозами и градом.

Относительно температура повысится с 24 мая и достигнет 26 градусов выше нуля. В июне максимальная температура ожидается на уровне 33 градусов тепла.

Рамазан — месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

Месяц Рамазан завершается праздником Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман. Он начинается в последний день месяца Рамазан, в этом году это будет 16 июня.

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