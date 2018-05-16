Министерство обороны США опубликовало видеозапись уничтожения американской авиацией лидера террористической группировки «Аль-Каида» в Афганистане и Пакистане Хазрата Аббаса (Hazrat Abbas) в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Аббас также являлся одним из старших командиров «Техрик-е-Талибан» (группировки пакистанских талибов), сообщает ИА "Фергана" со сылкой на издание The Daily Caller.

«Он [Аббас] контролировал боевые действия как в Пакистане, так и в Афганистане. Силы Аббаса несут ответственность за многочисленные нападения и похищения людей по обе стороны границы», — рассказали в оборонном ведомстве.

В Пентагоне также уточнили, что ликвидация лидера «Аль-Каиды» являлась частью операции «Решительная поддержка», которая проводится силами НАТО в Афганистане.

Отметим, что в последние дни авиация США также была задействована на западе Афганистана в операции по отражению наступления движения «Талибан» на город Фарах, который является административным центром одноименной провинции. По официальным данным, силы талибов насчитывали до двух тысяч боевиков. Накануне, 15 мая, им удалось занять отдельные районы города.

После того как в город были переброшены подкрепления афганской армии и полиции, а авиация НАТО нанесла удары по талибам, их натиск удалось отразить. Афганские правительственные силы потеряли не менее 25 человек убитыми. По официальным данным, потери талибов составили до 300 человек.

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