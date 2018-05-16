Четверых обвиняемых в подготовке терактов в российской столице в 2016 году, , в том числе, гражданина Таджикистана, к различным срокам лишения свободы от 15 до 18 лет приговорил сегодня суд в Москве.

По приговору Московского окружного военного суда, все осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима, передает "Интерфакса".

"Окончательно назначить наказание Хисматулле Наимову в виде 16 лет колонии строгого режима, Виктору Федоровичу - 18 лет колонии строгого режима, Тамерлану Цечоеву - 16 лет колонии строгого режима, Аброру Хайдарову назначить 15 лет колонии строгого режима", - огласил приговор судья.

Суд признал фигурантов дела виновными по всем статьям предъявленных обвинений.

Представитель гособвинения Павел Емельянов заявил, что полностью удовлетворен решением суда. Защита намерена обжаловать приговор.

"Считаем, что приговор несправедливый и чрезмерно строгий", - сказал адвокат Цечоева Андрей Чередниченко.

В декабре 2016 года в ФСБ сообщили о задержании в Москве четырех членов запрещенной в РФ террористической организации ИГ, которые планировали совершить серию терактов в столице с применением самодельных взрывных устройств большой мощности.

Как отмечали представители следствия, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, который объявлен в международный розыск властями Таджикистана и сейчас находится в Турции.

При обысках у членов группировки нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также большое количество взрывчатого вещества, из которого они планировали изготовить еще одну мощную кустарную бомбу.

Дело было возбуждено по статьям "приготовление к теракту" (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ), "торговля оружием" (статья 222 УК РФ) и "незаконное изготовление взрывчатых веществ" (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).

Позже один из фигурантов дела, уроженец Таджикистана Аброр Хайдаров, заявлял о своей непричастности к вооруженным формированиям, отмечая, что хотел лишь перепродать приобретенное ранее его отцом оружие, чтобы оплатить кредит.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus