Правительство Таджикистана поручило реорганизовать Открытую акционерную холдинговую компанию «Барки точик». На базе энергохолдинга появятся два новых акционерных общества.

«Создать путем реорганизации под управлением Открытой акционерной холдинговой компании «Барки Точик» Открытое акционерное общество «Передающие электрические сети» и Открытое акционерное общество «Распределительные электрические сети», - говорится в подписанном в конце апреля постановлении правительства страны.

Согласно документу, министерству энергетики и водных ресурсов, Госкомитету по инвестициям и управлению госимуществом поручается совместно с «Барки Точик» решить вопросы реорганизации обществ, «уделив внимание деятельности по передаче и распределению электроэнергии, линий электропередачи, подстанций и другого электрооборудования, связанного с этими направлениями».

Минэнергетики совместно с энергохолдингом и Налоговым комитетом в трехмесячный срок должны определить имущественные права и обязанности указанных акционерных обществ и представить Госкомимуществу.

Также в течение трех месяцев поручается представить предложения правительству страны о приведении своих нормативных правовых актов в соответствие с настоящим постановлением, и полностью решить организационно - правовые вопросы создаваемых акционерных обществ.

План реструктуризации «Барки точик» был утвержден правительством Таджикистана еще в 2011 году. Этому документу предшествовали многомиллионные долги энергохолдинга, непрозрачная финансовая система и большие потери электроэнергии.

Реструктуризация энергохолдинга состояла из трех этапов - коммерциализация (2011-2013 годы), конкуренция (2014-2015 годы) и приватизация (2016-2018 годы).

«Цель данного проекта с бюджетом в $9,5 млн. или 7,2 млн. евро заключается в создании эффективных корпоративных решений в рамках реструктуризации «Барки точик». В рамках первого этапа (Коммерциализация) компания должна была разработать эффективную коммерческую модель управления энергохолдингом», - отмечалось тогда на сайте «Барки точик».

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, кредиторская задолженность ОАХК «Барки точик» без учета кредитных инвестиционных соглашений на начало 2018 года составила более 3,7 миллиардов сомони.

С учетом же кредитов, привлеченным для осуществления инвестиционных проектов, задолженность «Барки точик» на начало нынешнего года перевалила за 14,7 миллиардов сомони (свыше $1,6 млрд.).

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