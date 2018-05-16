В Таджикистане зарегистрирована новая компания, которая будет заниматься отправкой таджикистанцев в малый хадж – Умра.

В текущем месяце Комитет по делам религии выдал разрешение ООО «Ормон», которая будет заниматься отправкой таджикистанцев к святым для мусульман местам в малый хадж Умра, и тем самым отменил монополию в этой сфере.

Ранее в республике была лишь одна компания, которая имела разрешение на организацию отправки к святыням Ислама для совершения малого хаджа - компания «Расул».

Хадж Умра - это малое паломничество в Мекку, но не в месяц, предназначенный для совершения хаджа, а в любое другое время.

В Комитете сообщили, что стоимость Хаджа Умра составляет 19 тыс. сомони, а в период священного месяца Рамазан стоимость увеличивается до 24,5 тыс. сомони.

Источник отметил, что цены разняться, поскольку во время Рамазана Хадж Умра длится 21 день, а в другое время 14 дней.

Между тем, совершение основного хаджа или Хадж Фарзи, которое приходится на праздник Иди Курбон исключительная привилегия Комитета по делам религии.

Ежегодно, министерство хаджа Саудовской Аравии выделяет квоты для посещения святых мест. В этом году для Таджикистана выделили более 6 тыс. квот.

Стоимость хаджа в этом году обойдется паломникам из Таджикистана на $89 дороже, чем в прошлом году, и будет составлять $3 тыс. 712 (33 тыс. 410 сомони).

В стоимость входит авиаперелет в обе стороны, медицинское страхование, расходы на питание и проживание в гостиницах Мекки и Медины, услуги гида, стоимость живности для обряда жертвоприношения, чемодана и ручной сумки с отличительными знаками Таджикистана.

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