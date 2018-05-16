В Узбекистане после появления в соцсетях фотографий учеников с нарисованными на лбах «двойками» были уволены директор и семь сотрудников школы №5 города Бекабада Ташкентской области, где произошел этот инцидент. О принятых в отношении педагогов мерах сообщает министерство народного образования на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, своих должностей, помимо директора лишились ее заместители по учебным делам, а также заместители по духовно-просветительской работе. За неподобающее поведение и унижение учеников были уволены преподаватели начальных классов. Своей должности также лишилась заведующая по духовно-просветительскому воспитанию и социальной защите детей горОНО Бекабада. Заведующий городским отделом народного образования получил выговор за безответственное отношение к работе и неспособность обеспечить контроль над учебным процессом в подведомственных учебных заведениях. Глава Ташкентского областного управления народного образования Ш.Бурхонов лично встретился с родителями детей, пострадавших от действий педагогов, и попросил у них прощения.

В министерстве образования подчеркнули, что в оскандалившейся школе «были созданы условия для нарушения прав учащихся и унижения их достоинства». Сложившуюся ситуацию обсудили во всех образовательных учреждениях области с участием учителей, активистов махаллей (кварталов) и широкой общественности. Материалы служебной проверки в отношении педагогов передали правоохранительным органам.

Фотографии бекабадских школьников – учеников 1 «ж» класса, на лбах которых учительница поставила «двойки», - появились в соцсетях 11 мая. Пользователь Instagram, выложивший снимки, утверждал, что этот случай произошел 7 мая. Фото ему прислала мама одного из учеников. Позднее стало известно, что действиями педагога заинтересовалась прокуратура, заподозрившая ее в «применении психологических пыток», сообщает ИА "Фергана".

В местных СМИ периодически появляются фото и видео, на которых запечатлено насилие в отношении учеников. Так, в сентябре 2017 года в сети была опубликована запись, на которой видно, как ферганская учительница кричит на школьников и бьет их. В апреле этого года в сети появилось видео, в котором преподаватель биологии Ургенчского профессионального автодорожного колледжа в Хорезмской области бьет студента обувью по лицу. После обнародования записи педагог была уволена.

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