Сегодня президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Беларуси Александр Лукашенко сдали в эксплуатацию первую очередь совместного тракторостроительного предприятия в городе Гиссар – Закрытого акционерного общества «Агротехсервис», где в основном будет осуществляться сборка тракторов и другого оборудования сферы сельского хозяйства.

На предприятии ежегодно будут монтироваться 620 тракторов различных марок и другое оборудование сферы сельского хозяйства, а со сдачи в эксплуатацию его второй очереди, запланированной на сентябрь 2018 года, этот показатель достигнет 1700 единиц, - сообщает пресс-служба главу государства.

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В дальнейшем ежегодное производство прицепов и другого сельскохозяйственного оборудования составит 2600 единиц, увеличится количество рабочих мест.

В настоящее время в ЗАО «Агротехсервис» постоянным местом работы и хорошей заработной платой обеспечены более 50 местных специалистов. В то же время на этом предприятии для подготовки специалистов сферы работниками крупнейших компаний по производству тракторов и другого сельскохозяйственного оборудования организованы кратковременные учебные курсы.

Специалисты утверждают, что изучено соответствие тракторов к условиям Таджикистана, и их использование в сельскохозяйственных работах является очень подходящим.

На церемонии открытия было отмечено, что между ЗАО «Агротехсервис», ОАО «МТЗ» и компанией «Бобруйскагромаш» подписаны соглашения о сотрудничестве для производства оборудования тракторов «Беларусь-80.1», «Беларусь-82.1», «Беларусь-952» и монтажа прицепов и механизмов, используемых в сельскохозяйственной сфере.

Партнёры из Беларуси расценили созданные условия для предпринимательства и инвестирования в Таджикистане как выгодные для начинания и выразили готовность для расширения деятельности данного предприятия осуществить эффективные меры.

В дальнейшем с этого предприятия будут экспортироваться трактора и сельхозоборудование в страны региона, в том числе в Афганистан, что будет играть ключевую роль в увеличении производства и создании новых рабочих мест.

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