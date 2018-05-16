В битве за город Фарах на западе Афганистана были ликвидированы около 300 боевиков террористической группировки «Талибан». Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции Фарах Абдула Басира Саланги, передает РБК.

По его словам, утром 15 мая город атаковали 1 тыс. талибов, на следующий день к атаке присоединились еще около 1 тыс. боевиков. В бою погибли 15 афганских военнослужащих, десять полицейских и пять мирных жителей.

Отмечается, что в атаке участвовали талибы из провинций Гильменд, Герат, Гур и Забул. В настоящий момент боевики закрепились в районах Шир-Кух, Пешт-Кох и Реджи.

Накануне в боях с талибами в афганской провинции Кундуз погибли девять военнослужащих Афганистана. Также были ликвидированы шесть членов «Талибана», еще четверо получил ранения. Также не менее девяти человек погибли и еще 36 были ранены во время атаки боевиков в городе Джалалабад в афганской провинции Нангархар.

Между тем, по данным Афганистан.ру к проведению антиталибской операции на территории города Фарах подключились войска НАТО.

Над городом, остающимся под контролем правительства, совершают полёты американские «штурмовики» A-10. Афганские оборонные и правоохранительные структуры при поддержке американской авиации участвуют в наступательной операции против талибов.

Ранее в прессу поступала информация о захвате боевиками одного из районов города и здания Управления национальной безопасности, однако официальные власти не подтвердили этих сведений, отметив, что правительственные силы удерживают контроль над административными зданиями.

Обстановка в столице провинции Фарах по-прежнему остаётся неспокойной. По словам очевидцев, в районе местного офиса УНБ и полицейского штаба продолжаются активные боевые действия, при этом талибы производят обыски транспортных средств на улицах города, и жители по-прежнему опасаются покидать свои дома, не рискуя стать случайными жертвами атак.

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