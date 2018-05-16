Народный поэт республики, Лауреат госпремии им. Рудаки, президент Академии мировой поэзии Таджикистана Гулрухсор Сафиева представила поклонникам свой очередной сборник стихов с необычным названием «Красная лампа одиночества» («Чароги сурхи танхои»).

В новой книге собраны, в основном, лирические и патриотические стихи, написанные за последние годы.

На своеобразный вечер поэзии пришли друзья, соратники и коллеги поэта. Известные писатели и поэты, литературные критики, начинающие литераторы и поклонники творчества Гулрухсор поделились своим мнением о ее стихах, декламируя некоторые из них.

«Эта книга – мой своеобразный подарок весной, в сезон любви и процветания всем моим поклонникам, особенно молодым, - сказала она, выступая перед публикой, - На самом деле, главными моими читателями всегда были и остаются молодые люди».

Гулрухсор – одна из самых известных и талантливых поэтов второй половины ХХ и первой половины ХХI века, которая написала не только стихи и поэмы, но также пьесы и романы.

У нее также есть научные исследования в области поэтики.

1 /4

Литературный дебют Гулрухсор состоялся в 15 лет. В ее творческое наследие вошло более 20 поэтических сборников, самые известные из которых - "Фиалка", "Ночная жатва", "Отчий дом", "Мир сердца", "Горная сказка", "Свидетели", "Преданность", "Женщина и война", "Звенящая лира", "Жертвы", "Зеленая колыбель", "Огонь Согда".

Обычному читателю больше всего известны стихи Гулрухсор, но в ее литературной карьере есть два романа - "Агония" и "Женщины Сабзбахора", посвященные жизни таджикского общества.

Также Гулрухсор является переводчиком творчества многих поэтов, в том числе Лермонтова, Ольги Берггольц и Федерико гарсиа Лорки.

Стихи самой Сафиевой в советское время переводились на языки практически всех народов СССР, а также опубликованы на английском, немецком, французском, испанском и других языках. Творчеству поэтессы дали в свое время высокую оценку такие корифеи мировой литературы, как Чингиз Айтматов, Леопольд Момонсон, Файз Ахмад Файз, Сиёвуш Касрои, Симин Бехбахони, Андрей Дементьев, Иржи Бечка и другие.

По мнению литературоведов, стихи Гулрухсор поражают своей оригинальностью с точки зрения художественного воображения, композиционных и стилевых характеристик. Богатство и разнообразие художественной палитры стихов привлекли к ее поэзии всеобщий интерес, о чем свидетельствуют переводы ее сборников.