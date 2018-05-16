Аниса зафиксировала в своем объективе более 250 уникальных таджикских лиц со всех уголков страны

Принято думать, что таджики чернобровые, большеглазые и смуглые. Однако, как показывают изучения фотохудожника Анисы Сабири, в горном Таджикистане можно встретить и тех, кто вовсе не соответствуют общепринятым клише.

Очередной выпуск «Салом, соседи!» как раз рассказывает о том, в чем заключается уникальность таджикских лиц, и где именно можно встретить нетипичных таджиков с аутентичным образом жизни.

Сабири на изучения этого, кстати, потратила целых пять лет своей жизни и зафиксировала в своем объективе более 250 уникальных таджикских лиц со всех уголков нашей солнечной страны. Ее фотоработы находят своих покупателей в основном среди иностранных гостей, желающих забрать с собой не только частичку Таджикистана, но и его «образ» во всей красе.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», то мы ждем ваши письма на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Пользуясь случаем, также приглашаем к сотрудничеству наших узбекских и таджикских коллег – присылайте нам свои сюжеты, предлагайте героев и темы для новых историй, которые могут быть интересны нашим соседям!

Проект «Салом, соседи!» создан для того, чтобы сблизить Таджикистан и Узбекистан!

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