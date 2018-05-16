Шавката Мирзиеева с супругой в аэропорту встретили официальные лица США

Сегодня глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Белом доме встретится с Дональдом Трампом. Переговоры пройдут в узком формате, затем - в расширенном составе.

Президент Узбекистана по приглашению президента США Дональда Трампа прилетел 15 мая с первым официальным визитом в Вашингтон. Основные мероприятия визита намечены на 16-17 мая.

В аэропорту «Эндрюс» Мирзиеева встретили официальные лица США, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

В рамках визита Шавката Мирзиеева США, планируется обсудить состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Глава Узбекистана также проведет в Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, министерстве обороны и государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.

По итогам официального визита ожидается принятие Совместного заявления президентов "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства", подписание пакета из более 40 документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.

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