Бесплатного проезда для всех пенсионеров не было даже при Советском Союзе.

Проезд в общественном транспорте, в том числе в маршрутках, в городе Душанбе для лиц старше 75 лет с конца прошлого года стал бесплатным. А как быть пенсионерам младше 75?

В редакцию обратились пенсионеры, которые указывают, что с прошлого года после внедрения электронных транспортных карт они лишились ранее существовавшего льготного проезда.

- Мне 64 года, - говорит пенсионерка Елена Асоева. - До конца прошлого года у столичных пенсионеров был льготный проезд в общественном транспорте (автобусы и троллейбусы). Водители транспорта и контролеры говорят, что льготы установлены только для пенсионеров старше 75-летнего возраста и они должны получить льготную электронную транспортную карту.

Пенсионер правоохранительных органов Авазбек Исмоилов говорит, что он пытался получить транспортную карту в отделе соцобеспечения по месту жительства.

- В отделе соцобеспечения района мне указали, что в настоящее время я не могу пользоваться льготным проездом. Сейчас льготы установлены только для пенсионеров старше 75 лет. Насколько это верно и соответствует нормам действующего законодательства? - спрашивает пенсионер.

Бюджетом не предусмотрено

Как сообщили «АП» в отделе транспорта хукумата столицы, льготы установлены только для пенсионеров старше 75-летнего возраста.

- Бесплатного проезда для всех пенсионеров не было даже при Советском Союзе. Категория граждан с льготным обслуживанием на общественном транспорте устанавливается правительством. Никогда все лица пенсионного возраста не входили в льготную категорию. Отдельные льготы для пенсионеров устанавливались за счет бюджета городов и районов. Так было и в Душанбе. Около 100 тыс. пенсионеров в стране составляют военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных органов. Например, чтобы обеспечить их льготными транспортными картами необходимо около 20 млн сомони. Мы, в свою очередь, обратились в Минобороны и правоохранительные органы, чтобы они профинансировали обеспечение своих пенсионеров льготными транспортными картами. Для других категорий пенсионеров, то есть лиц, не достигших 75-летнего возраста, мы работаем над поиском источников финансирования. Пока в столичном бюджете нет свободных средств для этой цели, - говорит источник в транспортном секторе столицы.

Льготные категории

За комментариями мы обратились в столичную мэрию.

По словам источника в социальном секторе столицы, для пенсионеров, инвалидов и других лиц, попадающих под льготы по оплате проезда в городском общественном транспорте, в отделах социальной помощи в четырех районах столицы раздаются специальные карты. По этим картам будет осуществляться льготный проезд.

- При предъявлении льготного проездного билета или льготной электронной карты на всех видах общественного транспорта (кроме такси), в том числе в маршрутках, проезд осуществляется бесплатно, - отметил собеседник. - Согласно действующему законодательству правительство устанавливает перечень льготников для обслуживания на транспорте, и если пенсионер вне зависимости от возраста входит в эту категорию, то может воспользоваться льготами и получить транспортные карты в отделах соцобеспечения по месту жительства.

Собеседник говорит, что это относится только к жителям столицы.

- Ранее льготным проездом наряду с другими льготниками могли пользоваться согласно решению столичной администрации все столичные пенсионеры вне зависимости от возраста. Но льготы распространялись только на автобусы и троллейбусы.

По официальным данным управления Агентства социального страхования и пенсий города Душанбе, по состоянию на 1 апреля 2018 года в столице всего проживает 53 тыс. 962 пенсионера. Из них 14 тыс. 882 пенсионера – инвалиды, 2558 являются инвалидами с детства. Количество пенсионеров старше 75 лет (рожденные до 1943 года) составляет 8 тыс. 502 человека.

Сейчас кроме пенсионеров старше 75 лет правом на бесплатный проезд в душанбинском автотранспорте могут пользоваться 13 категорий граждан:

- участники ВОВ, проходившие военную службу в воинских частях, входивших в состав действующей армии;

- участники боевых действий, приравненных к периоду ВОВ;

- лица, работавшие на предприятиях, в организациях и учреждениях Ленинграда в период блокады с 08.09.41 по 27.01.44;

- инвалиды боевых действий, инвалиды в результате исполнения обязанностей военной службы и служебных обязанностей;

- ветераны боевых действий по установлению конституционного строя в РТ;

- узники концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами;

- труженики тыла;

- инвалиды ВОВ;

- инвалиды с детства до 18 лет;

- инвалиды 1-й и 2-й групп;

- граждане, принимавшие в 1986–1987 гг. участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

- ветераны боевых действий на территории иностранных государств.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus