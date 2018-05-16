В результате прошедших обильных дождей на территории Пенджикентского района Согдийской области селевой паводок нанес повреждения 3 га пахотным землям, 800 метрам поселковой дороги села Рузиобнок и 10 приусадебным участкам местных жителей данного села.

«Каменная масса перекрыла 250 метров 51 километра автотрассы Айни-Пенджикент. На данный момент автодорога открыта», - сообщили в КЧС.

По данным источника, в 19 микрорайоне города Канибадам Согдийской области, селевой поток частично затопил 15 приусадебных участков жителей.

В Хатлонской области от селя пострадали села Чорбог, Пахтадашт, Иттифок и джамоат Машъал Вахшского района.

«Селевой паводок нанес ущерб 6 приусадебным участкам местных жителей», - сообщил в КЧС.

На местах работают комиссии по чрезвычайным ситуациям районов, для ликвидации задействована специальная техника. О жертвах не сообщается.

Напомним, что до 20 мая в республике сохранится неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди, местами сильные, временами с грозами, возможен град.

В связи с выпадением сильных осадков на реках РРП, Хатлонской и Согдийской областях ожидается повышение уровня воды. В горных и предгорных районах республики селеопасно.

Сегодня в Душанбе облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура составит 20-22 тепла.

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