Въезд транспортных средств Узбекистана на территорию Таджикистана с минувшей недели допускается исключительно при наличии страхового полиса. Соответствующее постановление принято правительством Таджикистана в начале мая.

«На основе принятого 4 мая постановления правительства страны с 12 мая этого года въезд на таможенную территорию Таджикистана автотранспортных средств, других самоходных машин и механизмов Узбекистана допускается при наличии страхового полиса», сообщил «АП» руководитель отдела кадров и информации ГУП «Точиксугурта» Аломудин Алиев.

Например, по его словам, страховой взнос для водителей легкового автомобиля составляет 461,25 сомони (около $52).

Алиев сообщил, что страховые сборы для грузовых автомобилей Узбекистана установлены в размере 768,75 сомони, автобусов - 615 сомони, микроавтобусов – 553,50 сомони, тракторов, комбайнов и других самоходных машин и механизмов – 307,50 сомони, мототранспорта – 215,25 сомони.

Срок действия страхового полиса составляет один месяц.

Представитель «Точиксугурта» отметил, что установленные таджикской стороной ставки находятся практически на одном уровне с ранее установленными узбекской стороной ставок для въезда автотранспортных средств Таджикистана на территорию Узбекистана.

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