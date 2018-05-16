Нумон Абдугаффорзода с коллегой из Узбекистана Азизом Абдухакимовым

План совместных действий государств-членов ШОС по развитию туризма на 2019-2020 годы согласован в Китае.

Делегация Таджикистана во главе с председателем Комитета по развитию туризма при правительстве РТ Нумона Абдугаффорзода приняла участие в работе первого Совещания руководителей национальных туристических администраций стран ШОС в г.Ухань (Китай).

В мероприятии участвовали также представители Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Узбекистана и России.

На совещании согласован проект Плана совместных действий по реализации Программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на 2019-2020 годы, сообщили в пресс-службы Комитета по развитию туризма Таджикистана.

В рамках мероприятия делегация Таджикистана провела двусторонние переговоры с руководителями туристических ведомств Китая, Узбекистана и других стран и обсудила перспективные направления взаимовыгодного партнерства.

"Туризм является одним из наиболее многообещающих направлений сотрудничества между государствами-членами ШОС, у которых консенсуса больше, чем различий", - заявил Ли Цзиньцзао, замминистра культуры КНР, передает ИА «Синьхуа».

Он предложил странам-участницам вместе работать над продвижением культурного наследия, такого как Шелковый путь, и улучшать распределение и управление туристическими ресурсами.

Заместитель Генерального секретаря ШОС Азиз Носиров заявил, что страны-члены ШОС обладают богатыми туристическими ресурсами и должны прилагать больше усилий в данном секторе, чтобы укрепить дружбу и взаимопонимание между народами, передает Синьхуа.

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