Презентация первой серии комиксов состоится в июле 2018 года.

В Казахстане выпустят первые комиксы об истории Казахстана. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев, передает Informburo.kz

"Для детей мы до конца 2018 года откроем новые проекты. Мы историю Казахстана будем рассказывать детям через комиксы. Первый такой проект в Казахстане разрабатывается при поддержке Фонда первого президента. Буквально через месяц мы презентуем первую серию", – сказал Азат Шауеев.

Также, по его словам, Фонд развития государственного языка ищет инвесторов для создания мобильного приложения для знакомств.

По словам директора фонда, новое приложение позволит казахам по всем миру знакомиться в интернете.

"Мы искали инвесторов, спонсоров хотели найти для создания мобильного приложения для знакомств на казахском языке. Вы же знаете, что на всё средства нужны. Никто не поддержал. Раз здесь и Фонд первого президента, и Фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust, давайте сделаем приложение на казахском языке, на латинской графике, как раз для казахов, которые проживают в Китае, Монголии, Узбекистане. Это будет недорогой проект", – пообещал он.

Управляющий директор Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust Лима Диас считает, что создание площадки для знакомств – это прекрасная идея. Однако по поводу финансирования проекта официальный представитель фонда промолчала, призвав других бизнесменов стать инвесторами.

"Пользуясь возможностью хотела бы пригласить частных инвесторов, которые могут проявить коммерческий интерес", – сказала она.

В последние годы в Казахстане активно развивается культура комиксов, в стране появилось несколько небольших издательств и магазинов, а также проводится фестиваль комиксов AlmaCon, передает ИА "Фергана".

В Казахстане уже выпускались и комиксы, посвященные истории Казахстана. Например, издательство Khan comics выпускало комикс «Степь», рассказывающий историю взросления юноши на фоне борьбы казахов против Джунгарского ханства и историю про Ермек батыра — мифического героя по мотивам казахского фольклора.

Помимо проекта издания комиксов на пресс-конференции были представлены два других проекта фонда: приложение Qazaq Latyn Keyboard и справочно-информационный портал Resmihat.kz. Приложение позволяет пользоваться клавиатурой с казахским языком на латинице в смартфонах и планшетах. Для удобства пользователей в нем есть опция транслитерации набора клавиатуры — можно вводить казахские слова на кириллице, после чего они будут автоматически переведены на латинскую графику в окне ввода текста.

Сайт Resmihat.kz создан для обучения официальному и деловому казахскому. Фактически это база шаблонов деловых документов, а также набор рекомендаций и правил для ведения делопроизводства.

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