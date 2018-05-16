В Душанбе прошел круглый стол, организованный Комитетом по делам женщин и семьи при правительстве республики и UNWomen, приуроченный к Международному дню ​​семьи, который отмечается 15 мая. Эксперты обсуждали вопросы института семьи именно в этот день, чтобы обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются таджикские семьи.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, парламента, НПО, международных организаций и учреждений ООН.

В своей приветственной речи заместитель главы Комитета по делам женщин и семьи Мархабо Олими подчеркнула важность института семьи в развитии общества и защите ее интересов.

«Мы должны рассматривать ключевую роль семьи в обеспечении стабильности и взаимопонимания, в единстве и солидарности в обществе, во избежание привлечения молодых людей к террористическим движениям, негативного влияния соответствующих инструментов и информации на детей», - отметила Олими.

Председатель Комитета по социальным вопросам, вопросам семьи и охраны здоровья Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли РТ Хилолби Курбонзода рассказала о законодательной базе, касающейся вопросов защиты семьи.

По ее словам, с целью усовершенствования и координации процесса регулирования семейных отношений в стране было принято несколько законов и другие нормативно-правовые акты по регулированию семейных отношений, которые анализируются и совершенствуются с учетом требований времени.

«В настоящее время по распоряжению руководителя аппарата президента страны работают три рабочие группы по внесению изменений и дополнений в законодательство страны. На основе работы этих комиссий внесено более 70 предложений, касающихся защиты интересов женщин и семьи», - отметила Курбонзода.

Встреча завершилась дискуссией о брачных контрактах и разводах.

«Причина развода - бедность»

Согласно статданным, продолжительность браков при разводах последних лет сократилась от 12 до 8 лет, что не может не настораживать общество

«По статистике больше всего разводов приходится среди семейных пар, которые проживают вместе в течение первых трех лет и не имеют детей. И это связано с нашим менталитетом, когда молодая женщина не может забеременеть в первые годы замужества, из-за чего, чаще по решению свекрови, муж разводится с ней» - отметил представитель Агентства по статистике при правительстве РТ Абдували Кулов.

Фото Asia-Plus

Другой причиной развода таджикских семей эксперт назвал бедность.

«Анализ разводов среди молодых семей показывает, что в первые годы брака девушки попадают в семьи, в которых нет элементарных условий жизни, в то время когда при сватовстве семья жениха обещает им безбедную жизнь. На этой почве начинаются скандалы, в итоге - развод», - отмечает статистик.

Для Афганистана развод – это позор. А для нас?

Между тем, как было озвучено на круглом столе, увеличение количества разводов - 3058 случаев за 3 месяца текущего года (на 14,4% больше по сравнению с прошлым годом), не может не тревожить общество.

По словам журналиста Мохлико Шариповой, это означает, что более 3 тысяч женщин остались без попечения, так как согласно анализам, большинство разведенных женщин нигде не работают, так как не имеют специальности и соответствующего образования, становясь обузой в родительском доме.

«Это еще значит, что в среднем, 10-15 тысяч детей остаются без должного воспитания, попадая в группу риска – беспризорников и маленьких преступников», - отметила она, предлагая обратить внимание на эти устрашающие цифры.

По ее словам, разводы во многом, происходят из-за беспечности мужчин, которые не чувствуют ответственности перед своими семьями, ограничиваясь выплатой алиментов.

Согласно статданным, за 3 месяца 2018 года в республике было зарегистрировано 24046 браков, в то время когда за аналогичный период прошлого года было образовано 18135 семей.

«Когда я несколько лет назад в составе правительственной делегации побывала в Афганистане и ознакомилась с системой браков в этой охваченной войной стране, я поразилась, насколько там болезненно относятся к разводам, это, согласно устоявшимся исламским традициям, позор для семьи», - сказала Шарипова и предложила привлекать к ответственности мужчин в случае развода.

Брачный контракт без имущества

Также на круглом столе был затронут вопрос брачных контрактов

«Согласно контракту, предметом договора между будущими супругами является имущество. Как правило, при вступлении в брак 90% молодых людей не имеют при заключении брака личного жилья, а 50-60%, если не больше, даже собственной автомашины. О каком имуществе может идти речь при брачном договоре, когда супруги «сидят на шее» у родителей? Следует уделить этому вопросу особое внимание, так как навязывание со стороны международных институтов западных стандартов, не всегда приемлемо в нашем обществе», - считает один из экспертов.

«Семья – это не только женщина»

Гулджахон Бобосадыкова, эксперт по гендерному анализу, предложила в целях сохранения баланса и активизации ответственности мужчин в делах семьи, внести поправки в положение о Комитете по делам женщин и семьи и впредь в обязательном порядке назначать мужчин в роли одного из заместителей руководителя.

«Вопросы семья касаются не только женщин. 30% сотрудников комитета должны составлять специалисты-мужчины», - предложила Гулджахон Бобоевна.

Это и другие вышеперечисленные предложения были внесены в список рекомендаций по итогам работы круглого стола.

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