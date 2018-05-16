Rак выйти на рынок хэнд-мейда и стоит ли туда стремиться – в интервью «АП» рассказывают профессиональные рукодельницы – Шабнам Ибодова и Галина Захаренко.

Шабнам Ибодова

Создает броши, мягкие игрушки, интерьерный декор

- Знаете, мне грех было не заниматься рукоделием: мои мама, бабушка и прабабушка - которую я еще застала - украинки. Они всегда что-то мастерили - вышивали, вязали, шили. Я с детства смотрела, училась, мне покупали материалы, книги, поддерживали во всем. Кстати, вязать меня вообще научил дядя. Осознанно и серьезно начала заниматься рукоделием в 2013 году, после того как один друг сказал: «Шабик, ну ты такие крутые вещи творишь, почему о тебе никто не знает».

Дал пару дельных советов с чего начать и понеслось.

Работу под собственным брендом «Shabi Art» я начала с декорирования бутылок; они разъехались не только по стране, но и по всему миру – Франция, Индия, Россия, Македония.

Шабнам делала топиарии, ловцов снов, игрушки из текстиля. Сейчас создает броши Фото из соцсетей

У меня есть такая черта в характере, не знаю, хорошо или плохо, но я не могу сидеть на одном месте - это отражается и в жизни, карьере и в творчестве. Вот эта черта и приводила меня каждый год к новому: после бутылок были эксперименты с кофейными зернами; потом появились ловцы снов, топиарии, потом мы объединились с подругой и стали делать игрушки из текстиля. Теперь уже год я занимаюсь украшениями - вышиваю бисером броши.

Времени на создание броши уходит по-разному. Для начала на кальке готовлю трафарет, потом переношу рисунок на фетр; подбираю нитки, бисер по цвету, если чего-то не хватает, нужно докупить, а это еще один потраченный день, ведь не всё и сразу можно найти, тем более в Таджикистане.

Броши Шабнам часто можно встретить в луках душанбинок Фото из соцсетей

Когда всё под рукой, можно спокойно приниматься за работу, на вышивку одной броши у меня уходит минимум 5-8 часов - это если работа легкая; если что-то особенное - может и больше уйти времени. Когда смотришь на уже готовую работу, кажется, что легко, но на всех пальцах (кроме мизинца) у меня пластыри, потому что они всегда порезаны нитями и исколоты иголками. Про упаковку еще не говорю - это отдельная тема, все пакеты клею сама.

Продавать свои изделия особенно в 2013 году, когда мы начинали, было очень трудно, для того чтобы купили – нужно было подготовить рынок и покупателей. Сейчас - немного легче, потому что с мастеров сняли налоги, часто проводятся выставки ремесленников, да и наши сограждане стали понимать, что лучше купить у мастера вещь, которая никогда не повторится, чем купить на базаре то, что есть у всех.

Игрушки из текстиля «Shabi Art» Фото из соцсетей

Остается вопрос цены – затраты времени и сил не окупаются той ценой по которой я продаю свои броши. Не помню - сколько стоило мое самое дорогое изделие, но они никогда не были дорогими, несмотря на то, что у нас всегда лимитированные серии.

Хотя, думаю, что заработать на любом виде деятельности можно, самое главное желание и серьезный подход. Например, я себя этим видом деятельности полноценно не обеспечиваю - это пока остается для меня больше хобби. Но, может быть, когда-то я возьмусь за это дело серьезно.

На изготовление такой броши может уйти целый день, а может и больше Фото из соцсетей

Тем более, что сейчас на рынке потребители уже готовы покупать, поэтому мастеров с каждым днем становится все больше и больше. И это хорошо – представляете, сколько женщин, сидя дома, с детьми, получают возможность заработать! Я создала паблик в вайбере для таких мастеров, он пока не работает должным образом, на все нужно время, но уже сейчас нас там более 40 человек - мастеров разного профиля и не только женщины, но и мужчины. Мы общаемся, поддерживаем друг друга.

Галина Захаренко

Создает женские украшения, аксессуары, интерьерный декор

- Рисовать любила с детства, занималась в художественной студии и в школе искусств, всегда мечтала поступить в художественное училище, но не сложилось. Долгие годы вовсе не брала в руки карандаш, хотя с юного возраста любовь к просто рисованию как-то соединилась с любовью мастерить всякие штуки своими руками, а благодаря моему замечательному деду, я с детства умела обращаться с самыми разными неженскими инструментами. Лет десять назад снова начала рисовать и в процессе пришла именно к формату декорирования. Поначалу это была просто роспись по дереву, стеклу, керамике. Я расписывала керамические тарелки и горшки, деревянные блюда, кухонные доски, ложки-поварёшки, украшала росписью стеклянные бутылки, превращая их в вазы, а из стаканов и баночек делала подсвечники.

У Галины Захаренко – золотые руки Фото - Г. Захаренко

В основном рисовала для себя, дарила свои работы друзьям и знакомым, и даже не рассматривала это как возможность заработка. Когда я занималась на языковых курсах в культурном центре «Бактрия», зашла как-то в магазинчик изделий ручной работы, показала то, что делаю и меня пригласили участвовать в ярмарке. Я согласилась, и та первая ярмарка стала для меня очень успешной, вдохновила меня и дала возможность увидеть, что изделия ручной работы могут стать источником дохода.

Сейчас два основных направления моей работы – украшения/аксессуары и интерьерный декор. Делать украшения я начала сравнительно недавно и увлеклась так, что на какое-то время вовсе отложила в сторону свои интерьерные работы. В работе над украшениями и аксессуарами я часто комбинирую разные техники: роспись по дереву, работа с камнями, медной и серебряной проволокой, работа с кожей, роспись по ткани, вышивка. Мне нравится находить новые формы, используя самые разные материалы.

Если изделие содержит не только рисунок, но и инкрустацию, то процесс работы может занять два-три дня Фото - Г. Захаренко

Я делаю украшения и аксессуары в бохо и этно стилях и на сегодняшний день выработала своего рода концепцию - эти украшения подходят женщинам любого возраста, любой комплекции; их можно сочетать с одеждой самых разных стилей, можно комбинировать с другими украшениями. Новые наработки – украшения-трансформеры. То есть одно украшение можно носить по-разному: медальон может стать брошкой или брелоком, шнуры-жгуты можно носить как с медальонами, так и в качестве браслета и т.п. Мне нравится смотреть, как небольшой стильный аксессуар целиком меняет образ, дополняя его и делая неповторимым.

Интерьерный дизайн сейчас как бы отошёл на второй план после того, как я всерьёз занялась украшениями и аксессуарами. Но с этим направлением работы я не расстанусь никогда. Мне одинаково нравится создавать новое из ничего или переделывать самые рядовые вещи в необычные, дизайнерские. Самое любимое – роспись деревянных тарелок. Я вообще люблю работать с деревом, оно живое. Очень часто, садясь за работу, я не знаю изначально – каким будет результат. Просто садишься, берёшь в руки кисточку, крутишь в руках заготовку, делаешь первую точку, линию. И потом открывается какой-то космический канал, рука сама выбирает нужный цвет и выводит узор.

Деревянные браслеты Галины знают во всем Душанбе и не только здесь Фото - Г. Захаренко

Мои инструменты – это не только кисти и краски. У меня есть такая специальная сумочка – обычная дамская сумка с не совсем дамским содержимым: клещи, плоскогубцы, тонкогубцы, круглогубцы, кусачки, набор отвёрток, мультифункциональная дрель-бормашинка с целым набором насадок для всего на свете, набор надфилей, струбцины, нож, ювелирный молоток и ювелирные тисочки с наковальней и ещё много-много всего. И на сегодняшний день я бы не сказала, что я люблю только рисовать или только делать украшения. Для меня главный показатель качества: если готовое изделие нравится мне настолько, что с ним жалко расставаться – значит это хорошая работа.

Длительность процесса работы зависит от материалов и от техники исполнения. Например, обычные расписные деревянные серёжки можно сделать за один день. Если изделие содержит не только рисунок, но и инкрустацию – например, вставку из натуральных камней, то процесс работы может занять два-три дня.

Изделия во время сушки Фото - Г. Захаренко



Продавать – трудно, честно признаюсь. Наверное, нужно иметь талант продажника, уметь себя рекламировать, уметь оказаться в нужном месте в нужное время со своими работами. В этом плане очень выручают ярмарки ремёсел, ярмарки товаров ручной работы – люди приходят туда именно для того, чтобы найти что-то уникальное, приходят покупать и это главное. А ещё важно, что на таких мероприятиях тебя окружают единомышленники – те, кто также как и ты производит уникальные вещи ручной работы и продаёт их.

Продавать изделия ручной работы трудно ещё и потому, что зачастую эти вещи стоят гораздо дороже, чем товары широкого потребления. И многие скорее предпочтут купить дешёвые вещи на рынке, не задумываясь об их качестве, не говоря уже об уникальности. Заработать на изделиях ручной работы можно, если постоянно, неустанно совершенствовать свои профессиональные навыки, вкладывать силы и средства в раскрутку, трудиться день и ночь, создать свой уникальный бренд и заявить о себе как о мастере высокого уровня.

Фото - Г. Захаренко Мастера говорят, что заработать на рукоделии можно, но сложно

Из чего складывается цена изделия? Затраты на материалы, электричество, плюс собственно труд мастера, его умения и навыки, его фантазия и идеи. Самое дорогое, что я сделала, было продано мной за $400. Можно не буду говорить, что это было?

В Таджикистане к ремесленникам хорошо относятся. Я думаю, это потому, что по народным традициям почти в каждой семье есть какие-то вещи, сделанные именно народными мастерами. Эти вещи окружают людей с детства. Наверное, поэтому народ в большинстве своём ценит ручной труд и с уважением относится к народным мастерам. Это неразрывно связано с историей страны.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол». Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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