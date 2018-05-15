Завтра, 16 мая, на Центральном стадионе Гиссара состоится матч заключительного 6-го тура группового этапа Кубка АФК-2018 между душанбинским «Истиклолом» и туркменским клубом «Алтын Асыр». По завершении матча состоится розыгрыш призов.

Сегодня состоялась предматчевая пресс-конференция, на которой главный тренер «Истиклола» Мухсин Мухаммадиев отметил, что его команда очень серьезно настраивается на игру с «Алтын Асыром», сообщает официальный сайт ФК «Истиклол».

«Для выхода из группы нам осталось сделать один шаг, самый важный и сложный шаг. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из группы. Несмотря на то, что нас устраивает ничья, мы об этом даже не думаем. Будем играть только на победу», - заявил тренер.

Никола Стошич, вратарь «Истиклола», надеется использовать слабые стороны соперника и выйти в следующий раунд Кубка АФК.

«К сожалению, в Балканабаде нам не хватило концентрации на последних минутах, чтобы удержать победу. Завтра нельзя допускать такие ошибки, как было в гостях», - заявил голкипер.

Главный тренер «Алтын Асыра» Язгулы Ходжагельдыев обещал, что его команда постарается взять реванш у чемпиона Таджикистана за прошлогоднее поражение.

«Мы рады, что сохранили шансы на выход из группы до последнего тура, - сказал он журналистам. - Готовимся к предстоящему матчу в обычном режиме. В домашней встрече против «Истиклола», который прошел в марте и завершился со счетом 2:2, у наших ребят не было достаточно игровой практики. Сейчас уже ребята набрали хорошую форму и готовы к тяжелому матчу против «Истиклола». Атмосфера в нашей команде отличная. Мы хотим взять реванш за прошлогоднее поражение».

Сердар Аннаоразов, защитник «Алтын Асыра» не скрывает, что приехал в Душанбе за победой. «Цель у нас одна – выйти в следующий раунд Кубка АФК. «Истиклол» – хорошая команда, но мы постараемся ее обыграть», - заявляет он.

Матч шестого тура группового турнира Кубка АФК-2018 «Истиклол» (Таджикистан) - «Алтын Асыр» (Туркменистан) пройдет 16 мая на Центральном стадионе Гиссара. Начало встречи в 18:00.

Эту встречу будет обслуживать рефери ФИФА из Омана Омар Мубарак Аль-Яъкуби.

Напомним, что по итогам этого поединка определится победитель группы «D» и единственный участник плей-офф из зоны «Центр».

После завершения матча состоится розыгрыш спортивной лотереи, где по входным билетам будут разыграны новейшие модели смартфона, планшета и ноутбука.

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