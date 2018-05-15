Один никак не может получить гражданство. Другой пытается от него «избавиться»

Задаться этими вопросами нас заставили два беспрецедентных случая. В Душанбе начался судебный процесс, суть которого в том, что один человек никак не может отказаться от таджикского гражданства, которое, как он считает, ему незаконно навязывают. Второй случай – бывший журналист, лишенный три года назад таджикского гражданства, да и всей жизни, никак не может достучаться до властей и вновь стать гражданином своей страны.

Случай первый

В суде района Исмоили Сомони города Душанбе 8 мая начался процесс по иску экс-главы всероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова к МВД Таджикистана. Он обвиняет правоохранительное ведомство в том, что оно предоставило России ложную информацию о его гражданстве.

Каромат Шарипов, которого в конце 2017 года выдворили из России за нарушение российского законодательства, в том числе за незаконное получение паспорта гражданина РФ, утверждает, что никогда не был гражданином Таджикистана.

По его словам, МВД Таджикистана в октябре прошлого года на запрос российской стороны представило справку с обратными сведениями.

Представители министерства на суде заявили, что Шарипов считается гражданином Таджикистана, потому как не подавал официального заявления о выходе из гражданства страны. Гайратджон Шарипов, представитель ОВИР МВД, заявил, в частности, суду: «Согласно закону, за подданными Таджикистана сохраняется гражданство до тех пор, пока они не подадут официальное заявление о выходе из гражданства страны. Такое заявление от Каромат Шарипова не поступило».

Однако сам Каромат Шарипов не согласен с этим мнением и утверждает, что согласно Конституции РТ он считается гражданином России. «В 1980 году я не смог сняться с учета, так как учился в военном училище, а после окончания учебы был офицером Советской армии. В то время, кроме офицерского удостоверения, у меня не было никаких документов, в армии мой паспорт забрали. Во-вторых, если человек более 10 лет не был на родине, он уже не считается гражданином этой страны. Я много лет не был в Таджикистане. Только в 2011 году по просьбе руководителей страны я побывал в Таджикистане», - заявил в интервью «АП» Шарипов.

Каромат Шарипов

«Если суд примет решение, что я граждан Таджикистана, то это будет ударом для независимости Таджикистана и нарушением Конституции Республики Таджикистан», - заявил экс-глава «Таджикских трудовых мигрантов».

Следующее рассмотрение дела по иску состоится 14 мая.

Каромат Шарипов был доставлен в Таджикистан 13 декабря прошлого года рейсом Москва - Куляб, на следующий день после того, как Мособлсуд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в незаконном получении российского гражданства.

Для справки: Каромат Шарипов - инициатор созыва первого съезда народов Таджикистана в России, на котором было принято решение о создании Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты». Он его и возглавил. А в 2016 году Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации движения «Таджикские трудовые мигранты» за нарушения, выявленные в уставе и протоколах съездов.

Случай второй

В мае 2015 года журналист Аминджон Гулмуродзода был осужден на два года за подделку документов.

Суд обвинил его в том, что, будучи гражданином Узбекистана, в 1989 году, в 7-летнем возрасте (!) с помощью своего отца он получил фальшивое свидетельство о рождении, а на его основании получил позже паспорт, диплом, оформил брак и устроился на работу.

В августе 2016 года его освободили, но сейчас он живет без каких-либо документов, удостоверяющих личность. Его лишили таджикского гражданства.

Как сказал «АП» сам Гулмуродзода, после освобождения из заключения он посетил республиканской паспортный стол МВД, где ему отказали в выдаче паспорта и исключили, по его словам, любые варианты, которые помогут в восстановлении гражданства.

Аминджон Гулмуродзода

В сентябре 2016 года он написал письмо президенту с просьбой о восстановлении гражданства.

По его словам, письмо в аппарате президента получили, а оттуда его переслали опять в республиканский паспортный стол.

При восстановлении, приёме, при выходе и утрате гражданства РТ нужно пройти ряд процедур. -подача ходатайства; - проверка; - рассмотрение Комиссией; - решение (Указ) президента. Единственное отличие: при утрате (лишении) ходатайство лица не требуется, а процедура начинается по представлению соответствующих органов.

«В ОВИРе меня попросили написать объяснительную. В ней, на восьми страницах, я написал все подобности дела. В их ответном письме указывалось, что только после принятия законопроекта «Об амнистии лиц без гражданства и иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории республики» я смогу восстановить гражданство. Еще в ноябре 2016 года закон был на рассмотрении соответствующих органов, но до сих пор не принят», - говорит Гулмуродзода.

В настоящее время у Гулмуродзода есть только регистрация в домовом управлении по месту жительства.

Потерять гражданство просто….

Можно от него или самому отказаться или вас могут его лишить.

Что касается первого варианта, то выход из гражданства РТ по собственному желанию осуществляется на основании ходатайства (ст. 21 Конституционного закона "О гражданстве"; далее по тексту Закона):

«1. Гражданин Республики Таджикистан имеет право выходить из гражданства Республики Таджикистан, за исключением случаев, предусмотренных статьей 22 настоящего Конституционного закона.

2. Выход из гражданства Республики Таджикистан осуществляется на основании ходатайства гражданина.

3. Выход из гражданства ребенка до четырнадцати лет, один из родителей которого является гражданином Республики Таджикистан, а другой родитель является иностранным гражданином, либо единственный родитель которого является иностранным гражданином, осуществляется по заявлению родителей либо по заявлению единственного родителя, если международными договорами Таджикистана не предусмотрено иное».

В статье 22 Закона перечисляются основания для отказа в выходе из гражданства РТ. Вот они:

- получение повестки о призыве на срочную военную службу (до ее окончания);

- нахождение под уголовным преследованием;

- наличие невыполненного обязательства перед государством, определенного в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;

- наличие вступившего в законную силу и подлежащего исполнению обвинительного приговора суда;

- отсутствие гражданства иностранного государства или гарантий его приобретения;

- выход из гражданства Республики Таджикистан, создающий угрозу государственной безопасности.

Второй вариант.

Согласно статье 23 Закона:

«1. Гражданин Республики Таджикистан, поступивший на военную службу в органы безопасности, органы юстиции, правоохранительные органы или иные органы государственной власти в иностранном государстве, утрачивает гражданство Республики Таджикистан, если в международных договорах Таджикистана не предусмотрено иное.

2. Гражданин РТ, добровольно приобретший гражданство иностранного государства, с которым Республика Таджикистан не имеет договора о двойном гражданстве (у РТ только с РФ имеется договор о двойном гражданстве), утрачивает гражданство».

Также согласно закону «О гражданстве» в новой редакции, лица из числа граждан республики автоматически будут лишены гражданства РТ, если они воюют в составе террористических организаций за рубежом.

…А вот получить его нелегко

Основаниями для приобретения гражданства являются: рождение; прием в гражданство; восстановление в гражданстве РТ; выбор гражданства Таджикистана при изменении государственной границы Республики Таджикистан.

Вопросы гражданства в РТ относятся к компетенции президента страны, Комиссии по вопросам гражданства при президенте, паспортно-регистрационной службы МВД, дипломатических представительств и консульских учреждений МИД.

Обычным условием приема в гражданство является постоянное проживание на территории РТ, для иностранных граждан и лиц без гражданства - пять лет непрерывно непосредственно перед обращением с ходатайством.

Заявление не принимается к рассмотрению, если лица проживают без визы, без регистрации, с просроченным сроком действия паспорта или удостоверения лица без гражданства. В этом случае они считаются незаконно проживающими и подлежат административному наказанию в виде штрафа и выдворению с территории страны.

Президент Таджикистана в августе 2015 года подписал Конституционный закон Таджикистана «О гражданстве» в новой редакции. Как отметил тогда руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта омбудсмен Зариф Ализода, в отличие от принятого еще в 1995 году закона в новом изменены правила получения гражданства Таджикистана.

Например, граждане иностранного государства и лица без гражданства не имеют права получить гражданство РТ, если они не знают государственного языка на разговорном уровне или если в отношении них возбуждено уголовное дело.

По словам Ализода, иностранные граждане и лица без гражданства имеют льготы при получении гражданства, если они усыновили или удочерили малолетних граждан РТ. Граждане иностранных государств и лица без гражданства, которые оформили брак с гражданином РТ, имеют право получить гражданство через 3 года.

Согласно нормам нового закона, если иностранным гражданам и лицам без гражданства было отказано в получении гражданства Таджикистана, они могут только через год повторно обратиться с новой подобной просьбой.

Удивительно, но факт, информацию о том, сколько иностранных граждан за последние годы (да вообще за годы независимости страны) получили гражданство РТ, найти невозможно. Во время исследования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в конце 2016 года 8 037 человек смогли подтвердить свое гражданство и получить паспорт Таджикистана. Однако помощь была оказана в основном лицам без гражданства – тем, кто имел паспорта советского образца или вообще не получал паспорт и жил по свидетельству о рождении. Сколько иностранцев из этого числа людей получили таджикское гражданство, нам выяснить не удалось.

Но зато у нас есть куча историй, когда иностранные граждане живут в Таджикистане, работают по много лет и уже имеют несколько общих детей с гражданами РТ, но при этом никак не могут заполучить заветное таджикское гражданство.

Один из европейцев, который несколько лет назад женился на гражданке Таджикистана, и у них в совместном браке уже трое детей, на условии анонимности рассказал, что процедура эта очень долгая и сложная.

- Здесь я живу уже десять лет. За это время я собрал все необходимые справки, заверил у нотариуса какие только возможно документы, но гражданство мне так и не дали. В МВД не отказывают, но тянут, ссылаясь на то, что, мол, какой-то начальник не подписывает. Намекали на большие деньги. Я боюсь даже обращаться в СМИ, они меня сразу вычислят, - говорит он.

И еще

Ровно год назад «АП» отправляла официальный запрос на имя министра МВД республики, чтобы получить данные о количестве иностранных граждан, получивших гражданство РТ за последние несколько нет. Ответа мы так и не дождались. Неофициально один из ответственных лиц министерства посоветовал не заниматься этой темой вообще…

А в МИДе разъяснили, что их ведомство занимается только сбором документов, а заявления рассматриваются специальной комиссией по гражданству при президенте РТ. Но где сидит эта комиссия, кто входит в ее состав, нам так и не удалось узнать.

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