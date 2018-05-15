В честь международного Дня музеев и объявления 2018 года Годом развития туризма и народных ремесел ГУ “Национальный музей Таджикистана” традиционно проводит акцию “Ночь в музее”.

В этом году мероприятие пройдет 18 мая.

В рамках данного мероприятия планируется провести культурно-просветительные и развлекательные программы, сообщили в музее.

По данным источника, в мероприятии преподаватели и студенты Таджикского института искусства и дизайна организуют показ национальных платьев, а Союз ремесленников Таджикистана - выставку народных ремесел.

«Кроме этого МДК “Мадагаскар” для детей проведет развлекательное шоу. Планируется провести различные культурно-развлекательные программы для всех посетителей», - сообщил источник.

В день акции 18 мая с 18:00 до 22:00 вход в музей будет свободным.

Все желающие смогут ознакомиться с экспозицией Национального музея Таджикистана и принять активное участие в культурной и развлекательной программе.

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