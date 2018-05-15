В Узбекистане будут систематически проводить конкурсы «Ёш китобхон» («Молодой книголюб»), а их победителям на республиканском уровне вручать автомобили. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева, опубликованном 15 мая на сайте правительства.

В документе указано, что конкурс любителей книг в 2017 году «дал мощный импульс развитию читательской культуры среди молодежи». В нем приняли участие около 250 тысяч учащихся, поэтому сразу несколько общественных объединений и ведомств предложили проводить подобные состязания на постоянной основе.

Президент поддержал эту инициативу и поручил в десятидневный срок разработать порядок проведения конкурса «Ёш китобхон».

Он будет финансироваться за счет Союза молодежи «и других источников, не запрещенных законодательством».

В текущем году конкурс пройдет сразу по нескольким номинациям: по изучению творческого наследия и деятельности Абу Райхана Беруни, Абуали ибн Сино, Мирзо Улугбека, Алишера Навои, Захириддина Мухаммада Бабура, Мухаммада Ризо Агахи, Бердаха и других великих мыслителей, шедевров мировой литературы и народных эпосов «Алпамыш», «Гуругли» и «Кунтугмыш».

Победителей республиканского этапа будут награждать легковыми автомобилями. Для тех, кто занял второе и третье места, а также для активных участников президент поручил предусмотреть «достойное поощрение» (какое, пока неясно).

Одновременно глава государства поручил узбекскому агентству по печати и информации издать труды великих ученых, поэтов и мыслителей, представленных в номинациях конкурса, книг и монографий, посвященных их жизни и деятельности, и распространить их среди библиотек образовательных учреждений, информационно-ресурсных центров и широкого круга читателей, «в том числе путем размещения на соответствующих сайтах».

В феврале этого года ученица школы №17 Нарпайского района Самаркандской области Мохинисо Шомуродова за победу в конкурсе «Ёш китобхон» получила президентский подарок – автомобиль Chevrolet Spark, передает ИА "Фергана". Чуть ранее восьмиклассник из Навоийской области Ибрагим Гаффаров стал обладателем Chevrolet Spark как «Лучший юный навоивед».

Шавкат Мирзиёев еще в прошлом году подписал распоряжение о развитии системы издания и распространения книг, а также повышении культуры чтения. К тому моменту в республике практически не осталось книжных магазинов – в столице страны, Ташкенте, местные журналисты насчитали всего шесть торговых точек.

При прежнем президенте Исламе Каримове букинистические магазины закрывали десятками. В основном, это касалось тех, которые торговали религиозной литературой.

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