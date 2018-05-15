Юные таджикские дзюдоисты завоевали 7 медалей на чемпионате Азии среди кадетов и молодежи в Ливане.

В рамках турнира были разыграны очки для получения лицензии на Юношеские Олимпийские игры.

Среди кадетов Сулаймони Джамшед в весовой категории до 60 кг стал серебряным призером, бронзовые медали завоевали Фарорун Мирзошоев (55 кг), Ганиджон Ганиев (73 кг) и Эмомризо Курбонов (90 кг).

В соревнованиях среди подростков приняли участие 178 спортсменов из 20 государств Азии. В составе сборной Таджикистана выступили 9 участников.

Кроме этого, в соревнованиях среди молодежи таджикские спортсмены выиграли 3 медали – два серебра и одну бронзу: - Хайёмиддин Джабборов (73 кг) и Джахонгир Маджидов (81 кг) заняли вторые места, а Давлатали Назаралиев в весе 55 кг стал третьим в турнире.

В молодёжном турнире приняли участие 196 спортсменов из 22 стран континента. В составе сборной Таджикистана участвовали 11 дзюдоистов.

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