Беларусь предлагает Таджикистану развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и создать совместные предприятия по производству продуктов питания.

«Предлагаю обсудить вопросы дальнейшей кооперации. Мы имеем большие сырьевые возможности в молочном направлении. Мы готовы организовать на площадке Таджикистана, а также Афганистана, Узбекистана, Казахстана совместные предприятия по переработке белорусского молока по белорусским технологиям в сопровождении наших специалистов», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия, сопредседатель таджикско-белорусской межправкомиссии Леонид Заяц сегодня, 15 мая, на форуме таджикских и белорусских деловых кругов в Душанбе.

Он отметил, что Беларусь также готова рассмотреть возможности по организации совместных предприятий по переработке говядины, мяса птицы и затем под единым брендом выходить на рынки других стран.

«Мы также готовы оказать содействие в строительстве молочно-товарных комплексов с оснащением необходимым техническим оборудованием белорусского производства, поставкой племенного скота и сопровождением технологии до выхода на проектную мощность», - цитирует белорусского министра БЕЛТА.

Леонид Заяц подчеркнул, что существует широкий потенциал и по сотрудничеству в области машиностроения, начиная от сельхозтехники до большегрузных БелАЗов, коммунальной техники. «Мы имеем возможность сотрудничества в области здравоохранения, по организации производства, сбора и переработки лекарственных растений. Мы имеем опыт оказания услуг по проведению уникальных операций», - сказал он.

Также Леонид Заяц отметил возможности для развития сотрудничества в сферах образования, инноваций, IT-технологий.

По итогам бизнес-форума подписан меморандум о взаимопонимании между ГУП «Таджинвест» при Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана и Белорусской торгово-промышленной палатой.

Также заключен контракт на поставку тракторокомплектов «Беларус-80Х» между ОАО «МТЗ» и АОЗТ «Агротехсервис», а ОАО «Бобруйскагромаш» и АОЗТ «Агротехсервис» подписали несколько документов, касающихся расширения совместного производства, поставки техники и машинокомплектов. Между ОАО «Гомсельмаш» и ООО «Таджикагромаш» заключен договор на гарантийное и сервисное обслуживание.

Белорусские фармацевтические компании подписали со своими таджикскими партнерами документы в сфере поставок продукции.

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