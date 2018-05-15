Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко приехал с официальным визитом в Таджикистан вечером 14 мая.

В Международном аэропорту Душанбе его встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и другие официальные лица.

В рамках официального визита запланированы переговоры Лукашенко с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в формате «один на один» и в расширенном составе.

Главы государств рассмотрят итоги и дальнейшие планы по развитию торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, реализацию совместных проектов и инвестиционное взаимодействие, а также работу на рынках третьих стран.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

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