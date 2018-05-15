В первом выпуске нового проекта «Салом, соседи!» мы решили рассказать вам о древнем методе изготовления «шелковой» бумаги, которая известна в мире еще как «самаркандская бумага».

История ее производства настолько древняя и окутана такими тайнами, что не сделать сюжет о ней мы не могли: говорят, что секрет изготовления «шелковой» бумаги стал известен самаркандским ремесленникам в VIII веке, когда в их край вторглись китайские войска. Не сумев победить самаркандцев, чужеземцы взамен на свою жизнь согласились открыть тайну долговечной бумаги.

Пользовалась она огромным спросом из-за своей гладкости и цвета. Большинство документов, написанных на самаркандской бумаге, сохранились в хорошем состоянии и хранятся в различных музеях мира. Именно на такой бумаге писали каллиграфы, а художники рисовали свои миниатюры. Для изготовления книг так же предпочитали использовать самаркандскую бумагу.

В наши дни о методе ее изготовления знают только мастера бумажной фабрики «Мерос» в кишлаке Конигил под Самаркандом. Зариф Мухтаров, один из владельцев фабрики, рассказал и показал нам, из чего делается самая лучшая бумага в мире.

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