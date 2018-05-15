Юношеская сборная Таджикистана (U-16) заняла второе место на международном турнире, который проходил с 9 по 13 мая в Сербии.

В заключительном матче турнира юноши Таджикистана уступили команде Индии со счетом 2:4, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Всего в международном турнире в Сербии юноши Таджикистана провели три матча. Ранее команда под руководством тренера Зайниддина Рахимова сыграла вничью со сверстниками из Сербии (1:1) и одержала победу над сборной Иордании (2:1).

Первое место на турнире заняла команда Индии. Сборная Таджикистана с четырьмя очками финишировала второй, далее в турнирной таблице расположились Сербия и Иордания.

Игрок юношеской сборной Таджикистана Рустам Соиров, который забил три мяча, был признан лучшим нападающим турнира и награжден памятным призом.

Отметим, что международный турнир в Сербии для юношеской сборной Таджикистана стал одним из этапов подготовки к финальной части чемпионата Азии-2018, которая пройдет с 20 сентября по 7 октября в Малайзии.

На азиатском первенстве сборная Таджикистана в группе «А» сыграет с командами Малайзии, Японии и Таиланда.

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