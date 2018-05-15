Акция протеста на границе сектора Газа и Израиля

В столкновениях на границе сектора Газа и Израиля погибли, по данным палестинских властей, 55 участников акции протеста против открытия посольства США в Иерусалиме.

Более 700 человек получили ранения. Палестинский Красный Крест заявил, что у пострадавших ранения от боевых патронов. Израильская сторона, в свою очередь, сообщила о применении слезоточивого газа и резиновых пуль.

Акции протеста также проходят на Западном берегу реки Иордан у границы Израиля.

Общее число участников акций оцнивается в 35 тысяч человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой от радикальной группировки ХАМАС, контролирующей Газу и ставящей своей целью уничтожение Израиля, передает ВВС.

США заблокировали предложенный Кувейтом проект резолюции Совбеза ООН с осуждением происходящего и требованием независимого расследования столкновений.

В Белом доме обвинили в столкновениях ХАМАС, заявив, что насилие спровоцировали боевики палестинской группировки.

Многие мировые лидеры обвинили израильских военных в применении огнестрельного оружия против демонстрантов.

Представитель вооруженных сил Израиля заявил, что огнестрельное оружие применялось не против демонстрантов, которые "разгонялись обычными методами, такими как слезоточивый газ", а против присутствовавших в толпе экстремистов.

В понедельник в Иерусалиме торжественно открылось посольство США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива решением президента Дональда Трампа.

Палестинцы возмущены этим решением, так как с их точки зрения это означает, что США признают суверенитет Израиля над всем городом, в то время как палестинцы хотят установить свою столицу в восточной части Иерусалима.

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С утра в секторе Газа собрались десятки тысяч протестующих, которые массово двинулись к границе, где были встречены огнем израильских сил.

Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. С израильской стороны действовали снайперы.

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