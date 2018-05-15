С 20 мая авиакомпания «Сомон Эйр» начнёт осуществлять полёты из Душанбе в Стамбул трижды в неделю – теперь по вторникам, пятницам и воскресеньям.

В год развития туризма и народных ремёсел авиакомпания «Сомон Эйр» в рамках реализации программы развития маршрутов объявляет об увеличении авиарейсов по направлению Душанбе-Стамбул-Душанбе. Теперь рейсов будет три - по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Время вылета из Душанбе - 05-30, из Стамбула в Душанбе в 21-30 по местному времени.

В апреле текущего года авиакомпания «Сомон Эйр» открыла своё официальное представительство в Стамбуле.

«Идея открытия представительства появилась вследствие длительной работы с Турцией и с целью отказа от дистанционного сотрудничества, устранения различных промежуточных процедур и для оптимизации бизнес-процессов», - отмечает Генеральный директор авиакомпании Томас В. Халлам II.

Представительство «Сомон Эйр» в Турции представляет интересы авиакомпании и пассажиров в аэропорту, взаимодействует с органами местной исполнительной власти по вопросам выполнения полётов, улучшения качества обслуживания пассажиров, выполнения установленных авиакомпанией норм и правил, а также контролирует функционирование системы продажи перевозок авиакомпании.

На сегодняшний день авиакомпания «Сомон Эйр», вступившая осенью в ИАТА, успешно осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.

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