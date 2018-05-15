АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 Мая 2018 ГОДА
- В Таджикистан приедет делегация ООН во главе с помощником Генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмором.
- В Душанбе состоится открытие Национальной выставки Беларуси в Таджикистане. Церемония открытия пройдет в «Манеже» (бывшее ВДНХ, ул. Спортивная, 2)
- В гостинице «Серена» состоится круглый стол на тему развития туризма, где будут презентованы существующие и перспективные места, туристические возможности Таджикистана.
- В конференц-зале «Брюссель» гостиницы «Хаятт Ридженси Душанбе» состоится пресс-конференция в преддверии матча заключительного тура группового этапа Кубка АФК-2018 в квартете «D» между клубами «Истиклол» (Таджикистан) и «Алтын Асыр» (Туркменистан). Начало в 11:00
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 Мая
Международный день семьи.
1945 – Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро.
1957 – Запущена первая советская межконтинентальная баллистическая ракета Р–7.
1958 – В Советском Союзе на орбиту выведен третий искусственный спутник Земли.
1930 – Основана киностудия «Таджикфильм».
1956 – Основано общество охотников Таджикистана
1992 – Установление дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Италией
2003 – В Таджикистане создана Национальная консерватория.
2009 - Последний, четвертый агрегат Сангтудинской ГЭС-1 начал давать первый ток.
2017 - В Душанбе прошел Международный музыкальный фестиваль «Волшебные звуки органа»;
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 Мая
1908 – Родился ученый-языковед, профессор Таджикского государственного университета Хилол Каримов.
1909-1993 – Родился актер театра, Народный артист Таджикистана Ходжикул Рахматуллоев.
1910-1980 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени Рудаки Боки Рахимзаде.
1928-2010 – Родился литературовед Камол Айни, сын основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни.
1932-2004 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени Рудаки Убайд Раджаб.
1935 – Родился доктор педагогических наук, профессор Махмадкул Лутфуллоев (автор таджикского букваря с 1995).
1938 – Родился писатель Хикмат Рахмат.
1959 – Родился ученый Шамсиддин Зардиев.
1965 – Родился деятель искусств Таджикистана Аловуддин Абдуллоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 Мая 2018 ГОДА
По Согдийской области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла.
По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения – Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 14-19 тепла.
По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Бохтар - Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 26-28 тепла.
По городу Хорог – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 17-19 тепла.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ МЕСЯЦА: АПРЕЛЬ 2018 ГОДА
1 апреля – По случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах Халил ас-Сиси обменялись поздравительными телеграммами.
- Прокуратура Согда направила руководству Международного движения КВН официальный запрос по делу Хайрулло Мирсаидова. Прокуратура запросила видеозаписи выступлений таджикской команды, информацию о гостинице, стоимость проживания в ней и количество людей, за которых были внесены эти средства.
2 апреля - Таджикистан отозвал ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний в ответ на решение Росавиации, согласно которому были закрыты 11 направлений таджикских авиакомпаний в Россию.
- Таджикистан начал поставку электроэнергии в Узбекистан по линии электропередачи из подстанции Регар (Таджикистан) к подстанции Гулча (Узбекистан).
- Впервые в Душанбе состоялось массовое мероприятие по отправке столичных призывников на срочную службу в армию.
3 апреля – Таджикская делегация поехала в Москву для проведения переговоров с российской стороной по разрешению авиационного конфликта.
- На севере Таджикистана впервые осудили группу лиц за членство в Партии исламского возрождения.
- На спорном участке на таджикско-кыргызской границе между жителями приграничных сел произошел конфликт. На месте инцидента один таджикский пограничник получил травму.
- Военный суд Худжандского гарнизона приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух солдат пограничных войск ГКНБ РТ по обвинению в превышении должностных полномочий. Они открыли огонь на поражение в сторону рыбаков, в результате чего погибли два рыбака.
4 апреля - Суд столичного района Фирдавси приговорил Бахтиёра Халифаева, который насмерть сбил журналиста Галима Фасхутдинова, к трем года тюрьмы.
- Военный суд Худжандского гарнизона приступил к рассмотрению дела в отношении двух пограничников, открывших огонь на поражение в сторону рыбаков, в результате которой погибли два рыбака.
- Директор филиала компании Innovative Road Solutions в Таджикистане Асомиддин Азизов ушел со своего поста.
- Прокуратура Душанбе и МВД начали проверки по факту смерти Абдурасула Назарова, задержанного сотрудниками ОМВД Сино-2.
5 апреля - Авиавласти двух стран договорились: Россия и Таджикистан сняли введенные ранее взаимные ограничения на полеты
- В Таджикистане введена ответственность за несоблюдение норм безопасности на гидротехнических сооружениях
- Срок содержания Хайрулло Мирсаидова в СИЗО Худжанда продлен еще на два месяца
- В Таджикистан с официальным визитом приехал президент Азиатской футбольной Конфедерации (АФК) Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.
- После шестилетнего перерыва узбекский природный газ начал поступать в Таджикистан.
- ТЖД повысила внутренние тарифы на грузоперевозку в Согдийской области.
- Холдинг VEON Ltd. продал свое подразделения в Таджикистане Tacom LLC компании ZET Mobile.
6 апреля – Бозор Собир попал в реанимацию больницы Сиэтла в США
- Афганский депутат обвинил Таджикистан в том, что боевики «Талибан» получают медицинскую помощь в клиниках Таджикистана. Погранвойска ГКНБ РТ обвинили депутата во лжи.
- Нацбанк РТ повысил максимальный размер перевода валюты из республики физическими лицами без открытия банковских счетов с 28 тыс. сомони до 87,5 тыс. сомони.
- В гостинице «Шератон» прошел Региональный женский бизнес-форум, который объединил более 200 женщин-предпринимателей в сфере ремесленничества и туризма из стран Центральной Азии и Афганистана.
- В Минске состоялась очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
- В Душанбе состоялась Церемония открытия спортивных игр Таджикистана.
8 апреля - Таджикский дзюдоист Комроншох Устопириён завоевал «золото» в международном турнире “Grand-Prix Antalya 2018” в Анталии.
9 апреля - В Душанбе и Худжанде началась Неделя Франкофонии.
- Авторитетные американские институциональные инвесторы посетили стройплощадку Рогунской ГЭС.
10 апреля - Ассоциация импортеров нефтепродуктов и сжиженного газа обратилось к премьер-министру Таджикистана с просьбой способствовать аннулированию приказа руководства ТЖД о повышающих коэффициентах в Согдийском регионе.
11 апреля - Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в судебных органах Таджикистана.
- Эмомали Рахмон в столице дал старт реконструкции городского парка культуры и отдыха «Дружбы народов».
- В Таджикистан с официальным визитом прибыла Баронесса Элисон Мэри Сьюти.
- Сотовая компания TK Mobile объявила о том, что находится на стадии объявления себя банкротом.
- Генерал-майор службы контроля за наркотиками в отставке, 67-летний Шеравлиё Мирзоавлиёев избран первым секретарем душанбинского городского комитета Компартии Таджикистана.
- Глава Службы связи Таджикистана Бег Сабур дал указание проверить все торговые центры, рынки, рестораны и точки общепита на соответствие законодательству использование в них радиоэлектронных средств связи, в том числе раций и WiFi-роутеров.
12 апреля - Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Алжира Абдулазизу Бутафлика в связи со смертью не менее 257 человек в результате крушения военно-транспортного самолета.
- Правительственным постановлением утверждён список туристических объектов, для создания которых ввоз оборудования, техники и строительных материалов освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.
- Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с его победой на выборах главы государства.
- Высокопоставленные должностные лица из ОБСЕ и правительства Таджикистана обсудили уровень сотрудничества в 2017 году и разработки совместного программного видения на 2019 год.
13 апреля – Представители министерств транспорта Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте подписали соглашение о возобновлении автобусных сообщений.
- В Душанбе с визитом приехала делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Ли Ён Хо.
- Эмомали Рахмон 1 принял в столичном Дворце нации верительные грамоты у новоназначенных послов пяти государств - Азербайджана, Узбекистана, Египта, Словакии и Кубы.
14 апреля - В Таджикистане прошла 15-я Масштабная образовательная акция "Тотальный диктант", в которой приняли участие более полутора тысяч человек.
16 апреля - В рамках заседания СМИД ОЭС в столичном парке «Боги Ирам» состоялась выставка народных ремесел стран ОЭС.
- Исполняющая обязанности замглавы миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс (Michele Siders) выразила обеспокоенность продлением срока содержания под стражей Хайрулло Мирсаидова и призвала власти Таджикистана ускорить процесс рассмотрения его дела.
- В рамках 23-го заседания СМИД ОЭС Эмомали Рахмон принял Генсека ОЭС Халила Ибрагима Акча, а также встретился с министром иностранных дел Афганистана Салохиддином Раббани.
17 апреля – В Душанбе прошла очередная 23-я сессия СМИД ОЭС, по итогам которой принята Душанбинская декларация, где говорится о дальнейшем развитии сотрудничества.
- Рустам Эмомали подписал решение о создании Совета наблюдателей ГУП "Сохтмони манзили дастрас" («Строительство доступного жилья»). Его цель - защита интересов потребителей и своевременное завершение строительных работ на объектах в Душанбе.
- Военный суд Худжандского гарнизона приговорил солдатов войсковой части №0215 погранвойск ГКНБ РТ Хусрава Меликова и Джонибека Ирсалиева, обвиняемых в превышении должностных полномочий, к 21 и 22 годам лишения свободы соответственно.
- Нацбанк РТ выдал ряду операторов платежной системы лицензию на осуществлении деятельности на территории Таджикистана. Разрешительный документ сроком на три года получили системы Visa International, Mastercard, UnionPay, Western Union, а также национальная платежная система «Корти милли».
18 апреля - Глава ГКНБ РТ Саймумин Ятимов поехал в Ташкент по приглашению главы СНБ Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух структур в рамках борьбы против современных вызовов и угроз.
- В Баку Ассоциации провайдеров кредитных сведений в Европе и Центральной Азии, в которую вошли кредитные реестры и бюро 8 стран - Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины и Узбекистана.
- От 12 до 17 лет лишения свободы получили члены семьи, которые намеревались выехать в Сирию. На скамье подсудимых были семь человек - все члены одной семьи. Среди них - четыре женщины, одна из которых беременна.
19 апреля - Нижняя палата парламента Таджикистана внесла поправки в закон РТ «О государственных финансах». Эти поправки предполагают создание Фонда лидера нации.
- Парламента Таджикистана принял поправки в закон «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». Согласно принятым поправкам, несовершеннолетним строго запрещается с 18 часов вечера до 6 часов утра посещать клубы, дискоклубы, интернет-кафе и др.
- Парламент Таджикистана единогласно ратифицировал подписанный в марте Договор об отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы.
- ЕБРР и Европейский Союз запустили региональную программу малого бизнеса в Таджикистане
20 апреля - Военные погранвойск Таджикистана на таджикской афганской границе обезвредили 3 контрабандистов и задержали 45,5 кг наркотиков.
- На границе с Узбекистаном на территории Аштского района Согдийской области были сданы в эксплуатацию новые пограничные заставы.
21 апреля – В Душанбе отметили День города.
- В честь Дня столицы Таджикистана прошел 9-й международный полумарафон.
- В Душанбе прошел первый Фестиваль воздушных змеев «Осмони Душанбе».
- В День города учащиеся столичных школ и ПТУ получил стипендии мэра Душанбе. В список стипендиатов вошли 200 учащихся. Размер стипендии – 250 сомони ежемесячно.
- В гостинице «Регистан плаза» Самарканда состоялся бизнес-форум деловых кругов Согдийской области Таджикистана и Самаркандской области Узбекистана. По его итогам подписаны соглашения на сумму 104 миллиона долларов США.
22 апреля - Служба связи Таджикистана отключила интернет Таджикской ассоциации пользователей академическими, исследовательскими и образовательными компьютерными сетями TARENA, которая обеспечивала доступом в мировую паутину ведущие вузы республики.
23 апреля - Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и первый вице-премьер России Игорь Шувалов на заседании межправкомиссии урегулировали конфликт вокруг авиасообщения, а также обсудили проблемы миграции и рост взаимной торговли.
- Председатель КНР Си Цзиньпин принял министров иностранных дел государств-членов ШОС и руководителей постоянно действующих органов Организации.
24 апреля – Бывший глава ликвидируемого коммерческого банка «Таджпромбанк» задержан сотрудниками прокуратуры.
- Руководители оборонных ведомств Таджикистана, России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана и Узбекистана встретились в Пекине и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.
- На севере страны задержана группа лиц по подозрению в контрабанде крупной партии иностранной валюты. Они были задержаны при попытке вывоза из Таджикистана 29 млн. российских рублей и $67 тыс. долларов США.
25 апреля - В Таджикистане подорожал и пропал доллар
- Состоялась торжественная церемония принятия присяги 90 молодых прапорщиков, которые пополнят ряды пограничников страны.
- Душанбинский «Истиклол» в выездной игре добился победы над ошским «Алаем» в рамках группового этапа Кубка АФК-2018 по футболу.
- Из Ирака на родину доставили четырех таджикских детей.
26 апреля – Эмомали Рахмон встретился с первым вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым. Был рассмотрен широкий спектр вопросов развития отношений двух государств.
- Новым вице-мэром города Исфара назначена таджикская журналистка, 36-летная Мадина Бобоиён. Ее кандидатура одобрена президентом Таджикистана.
- Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала Соглашение между правительствами РТ и РУ о деятельности пограничных представителей. Соглашение предусматривает открытие 18 погранпредставительств на границе двух государств.
- Власти города Душанбе приняли решение убрать со столичных трасс все «Старексы» и полностью заменить их маршрутными автобусами и троллейбусами.
27 апреля – Официальный Таджикистан приветствовал историческую встречу глав Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла в демилитаризованной зоне между двумя Кореями — деревне Пханмунджом.
- В Душанбе состоялось открытие мотосезона – 2018.
28 апреля – Трагедией закончилось селфи на реке Сурхоб: одна девушка упала в воду, а вторая попыталась помочь ей. Обе утонули.
- В традиционном международном открытом фольклорном фестивале «Бойсун бахори» ("Байсунская весна") в Узбекистане приняли участие таджикская певица Шабнами Сурайё, театр-студия «Падида» и танцевальный ансамбль «Лола».
- Союз ремесленников Таджикистана обзавелся собственным выставочным залом, а также запустил свой сайт.
29 апреля - В Багдаде суд приговорил к пожизненному заключению четырех таджичек по обвинению в членстве в террористической группировке ИГ.
- Туристические возможности Таджикистана представлены представителям министерств и ведомств Катара в рамках форума «Туристические возможности Таджикистана», который прошел в Дохе.
30 апреля - Азиатский банк развития предоставил Таджикистану 90 миллионов долларов для реабилитации автодороги Душанбе-Бохтар. Соответствующее грантовое соглашение подписано в Душанбе.
- После продолжительной болезни скончался музыкант, аранжировщик, композитор и звукорежиссер Владимир Юматов, который писал песни для таджикских артистов.
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