В Душанбе состоялся открытый Кубок по универсальному бою, посвященный 10-летию деятельности компании «КНАУФ».

В минувшие выходные в спортивном комплексе «Якка чинар» агентства «Таджикстандарт» состоялись соревнования по универсальному бою в честь 10-летнего юбилея компании «КНАУФ Маркетинг Душанбе».

В турнире борьбу за медали в шести весовых категориях вели подростки и юноши столицы, а также других городов и районов республики.

Согласно правилам, соревнования по универсальному бою были проведены в двух этапах. Первый этап представлял собой прохождение полосы препятствий. В неё входили лабиринт, забор, барьер и другие препятствия. После прохождения полосы участники поразили цели теннисными мячами.

После первого этапа последовал второй, включающий в себя поединок на татами.

«Универсальный бой, или унифайт, как вид спорта был создан в 1996 году. У его истоков стоял олимпийский чемпион по борьбе дзюдо, кандидат педагогических наук Сергей Новиков, - рассказал «АП» руководитель Федерации Unifight Таджикистана Бахриддин Сироджов. - Национальные федерации универсального боя созданы в ряде стран СНГ, а также в Словакии, Чехии, Румынии, Болгарии, Франции и других странах. Членами Международной любительской федерации являются 32 страны, проведено 13 чемпионатов мира».

По его словам, в нынешних соревнованиях приняли участие около 200 юных спортсменов.

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«Состязания прошли с большим успехом, было много интересных поединков, юные бойцы старались выступить достойно, показав при этом неплохое мастерство. Турнир помог нам выявить новые имена, ребят, которые в ближайшем будущем могут пополнить ряды сборной. Мы выражаем благодарность компании «КНАУФ» за организацию турнира и надеемся, что наше сотрудничество в деле воспитания молодежи в духе здорового образа жизни будет продолжаться», - сказал он.

По итогам соревнований лучшие спортсмены были награждены медалями, Кубками и ценными подарками от компании «КНАУФ».

«В этом году отмечается не только 10-летие нашей компании на рынке Таджикистана, но и 25-летие группы КНАУФ в СНГ. Поэтому с начала года мы запланировали проведение разных праздничных мероприятий, событий и встреч», - рассказал на церемонии награждения генеральный директор ООО «КНАУФ Маркетинг Душанбе» Фаррух Салимов.

По его словам, недавно «КНАУФ» и Таджикский технический университет имени академика Осими при поддержке Минобрнауки РТ провела двухдневную международную научно-практическую конференцию “Опыт, проблемы и перспективы повышения качества строительных работ на основе лучших отечественных и зарубежных практик”.

Отметим, что при поддержке «КНАУФ» функционирует Консультационный центр КНАУФ-ТТУ, в котором студенты факультета строительства и архитектуры получают на протяжении последних лет огромный опыт и практические знания, позволяющие получить из них высококвалифицированных специалистов.

«В конце мая в рамках юбилея при поддержке нашей компании в Худжанде будет проведена олимпиада по ментальной арифметике, организованная Академией «Империя знаний», - поделился планами Салимов.

Касаясь турнира по унифайту, руководитель «КНАУФ» отметил, что компания при планировании юбилейных мероприятий решила включить проведение спортивного мероприятия неспроста.

«Спорт – отличный метод пропаганды здорового образа жизни, - говорит Фаррух Салимов. - Понимая это, мы и раньше оказывали поддержку федерациям в проведении спортивных мероприятий. На юбилей компании мы решили организовать Кубок унифайта, так как этот вид спорта мне близок. Считаю, что этот вид единоборств – один из лучших в деле воспитания настоящих мужчин, патриотов нашей родины».

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