Семеро узбекских ветеранов ВОВ, направляющихся на отдых в Кисловодск, по ошибке прилетели в Сочи. Там для них были организованы ночлег и экскурсии, а затем им помогли добраться до Кисловодска, сообщает Комсомольская правда.

А у вас есть здесь санаторий «Узбекистан»? - на ломанном русском языке интересуется старик в тюбетейке и с георгиевской лентой на лацкане пиджака.

Перед растерянными сотрудниками сочинского аэропорта стояли шестеро стариков с сопровождающими. Всего 13 человек, сообщается в материале "КП".

- Может, когда-то и был... - ответили сочинцы, разводя руками. - А есть ли сейчас, даже не скажем..

Дед в орденах только крепче взялся за свою тросточку и что-то резко сказал по-узбекски своему спутнику средних лет.

- Море, море... Говорю тебе, в Кисловодске нет моря, - пробурчал он, перейдя на русский.

Делегацию из Узбекистана, прибывшую в курортный город, как выяснилось, прямиком с парада на Красной Площади, пригласили в вип-зал аэропорта и позвонили мэру: мол, где ваш встречающий, негоже стариков заставлять ждать.

- Я поехал разбираться. Действительно, ветераны, уважаемые люди, старшему — 97 лет, все в наградах! Сидят, растерянные, - говорит «Комсомольской правде» заместитель мэра курорта Эдуард Волков.

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Как оказалось, поездку на Кавказские Минеральные Воды власти Ташкента подарили фронтовикам в честь 73-й годовщины Победы. Причем, не абы куда, а в санаторий с родным сердцу названием «Узбекистан». Компания «Аэрофлот» взяла на себя бесплатный перелет из Москвы, кстати, там наши ветераны были почетными гостями Парада.

Но то ли в узбекском профсоюзе недостаточно хорошо объяснили конечную точку прибытия, то ли решили, что от Сочи до КМВ рукой подать, то ли всеми нами завладели трудности перевода - посадили ветеранов в итоге не в тот самолет. И прилетели они на курорт — но не на тот.

- Мы связались с санаторием в Кисловодске, затем с консулом республики, - продолжает заместитель сочинского градоначальника. - Никто нам толком не мог сказать, на каком этапе случилась накладка. Такое ощущение, в Ташкенте просто решили, глядя на карту, что два курорта очень близко друг от друга. Но если по прямой, то да. Но на деле нас разделяют горы...

В общем, пока шли переговоры, гостей накормили и разместили.

Поезд в нужном фронтовикам направлении отправлялся лишь через сутки. И чтоб ветераны не скучали, им устроили экскурсию по Сочи.

- Они гуляли, все с живым интересом разглядывали, все время благодарили нас, - говорит Волков. - Один из дедушек, Беккул Хамзаев, бравший Берлин, вспоминал тот, старый Сочи, в котором он не раз отдыхал при Союзе. Детям своим рассказывал, они вместе с ним, как сопровождающие приехали, интеллигентная такая супружеская пара врачей.

Все траты, включая и вынужденный переезд, власти Сочи взяли на себя — на билеты до Кисловодска скинулись депутаты горсовета. А потом с КМВ ветераны отзвонились:



- Дошли до Кисловодска!

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